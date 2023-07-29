Zamlı maaş bekleyen emeklinin nutku tutuldu! e-Devlet'ten kontrol eden emekliye büyük şok!

Son dakika gelişmelerine göre, emekli maaşlarında yaşanan süreç vatandaşlar tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam, doların artışı ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon hedefini yıl sonu için yüzde 22'den 58'e yükseltmeleri sonrasında hızla eridi. Bu durum ekonomistler arasında tepkilere neden oldu ve emeklilerin milyonlarca insanın merakla beklediği soru şimdi "Emekli maaşlarına ne olacak?" olarak gündeme geldi.

EMEKLİLERE YÖNELİK EK BİR DÜZENLEME





Emekli maaşlarına yapılan son zam şoku ile birlikte ekonomistler, emeklilerin hızla yoksullaşacağı ve alınan artışın enflasyonun gerisinde kalacağı konusunda uyarılar yapıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zamın, yükselen enflasyon karşısında yeterli gelmediği belirtiliyor ve emeklilere yönelik ek bir düzenlemenin hayata geçirilmesi talep ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkarken, emekli aylıklarına da temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılmıştı. Ancak TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında yüzde 19.77 oranında zamlı maaş alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ek olarak emekli maaşlarına iyileştirme yapılacağını duyurdu ve bu refah payı Meclis'te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Emekli maaşlarındaki bu süreç, milyonlarca emekliyi etkileyen bir konu olup, emeklilerin yaşam standartlarının korunması ve satın alma gücünün artırılması adına gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Konu hakkındaki gelişmeler ve alınacak kararlar merakla bekleniyor.