Zeray GYO halka arz için gün sayıyor: 10-11-12 Aralık, hedef 2 milyar 38 milyon 400 bin TL

Zeray GYO halka arz için gün sayıyor

Konut sektöründe özgün ve estetik projeler geliştiren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), sermaye piyasalarına adım atıyor. Şirketin halka arzında talep toplama tarihleri 10-11-12 Aralık olarak belirlendi ve halka arzın 2 milyar 38 milyon 400 bin TL büyüklüğe ulaşması hedefleniyor.

Halka Arz Detayları

Zeray GYO, halka arz öncesi İstanbul'da düzenlediği lansmanla süreci yatırımcılarla paylaştı. Programa; Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran katıldı. Halka arzda talep toplanacak paylar pay başına 13,00 TL sabit fiyatla değerlendirilecek ve halka arz Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek.

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 510 milyon TL seviyesinden 626 milyon TL seviyesine çıkarılacak; artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması öngörülüyor. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek ve yatırımcılar ZERGY koduyla katılım sağlayabilecek.

Borsa ve Kar Dağıtım Politikası

Halka arzın ardından şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarda işlem görmesi planlanıyor. Şirketin kar dağıtım politikası kapsamında, uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılacağı taahhüt ediliyor.

Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak; bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler planlanıyor. Bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray'ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO'nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin kullanılması planlanıyor; bu tutarın yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8'ine tekabül ettiği açıklandı.

Portföy ve Yatırım Stratejisi

Zeray GYO'nun portföy değeri 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL seviyesinde olup, portföyünde 12 lüks konut projesi bulunuyor. Bu projelerden Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, DilasaOrman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 Kocaeli'de; Future Deluxe City ve Next Capital ise Ankara'da yer alıyor.

Zeray GYO, yeni projelerin geliştirilmesi için uygun arsa temini başta olmak üzere kamu ihaleleri ve arsa satışlarına ilişkin ilan ve duyuruları düzenli takip ediyor. Şirket, halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmını gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa alımı ve/veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanmayı planlıyor. Ayrıca hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleriyle de proje gerçekleştirme imkânları değerlendirilecek.

Yönetimden Mesajlar

Zekeriya Zeray (Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı) lansmanda şu ifadeleri kullandı: "Biz kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik. Bugün geldiğimiz nokta ise, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Bugün halka arzımıza hazırlanırken; bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz".

Furkan Bozan (Zeray CEO'su) ise, "Sektörde bulunduğumuz tüm bölgelerde öncü bir konumda olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü bulunduğumuz bölgedeki en iyi en katma değerli arsalarda projeler geliştiriyoruz. GYO dönüşümümüzü kurumsallığımızdaki en büyük adımı olarak görüyoruz. SPK denetimi altında halka arz olan bir firmanın kurumsal şeffaflıklarıyla ki geçmiş dönemde de zaten tüm planlamalarımızı, tüm ilkelerimizi bu yönde yönetiyorduk. Bunun başarı teşkilini de görüyoruz. Dolayısıyla en büyük motivasyonumuz kurumsallıkla ülkemize mal olan bir firma olmak. Halka arz gelirimiz tamamıyla büyüme odaklı bir fon kullanımı şeklinde değerlendirilmiş durumda. Bunun yüzde 20 ile yüzde 30’unu genel itibariyle yeni arsalarda, otel, avm gibi portföyümüzle çeşitlendirecek unsurlarda kullanmayı planlıyoruz. Devam eden yatırımlarımızın birçoğu tamamlanmaya yakın olduğu için, inşaatları belli bir ilerlemelerde olduğu için, özellikle 4 tane projemiz 1’er blokluk maliyet üzerinden değerlenmiş durumda. Bunların tüm ruhsatlarının alınması ile portföyümüze bu kadar daha yeni bir değer kazandıracaktır. Dolayısıyla bunları da yeni bir portföy, yeni bir geliştirici araç olarak düşünüyoruz" dedi.

Yatırımcılar halka arza ZERGY kodu ile katılabilecek. Talep toplama döneminin ardından işlemlerin ve halka arzın kesinleşmesine ilişkin duyurular kamuoyu ile paylaşılacak.

