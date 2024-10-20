Zeybekci, Burdur'da Ekonomi ve Enflasyon Hedeflerini Açıkladı

Zeybekci, Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde Ekonomi Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine yönelik hedeflerini paylaştı.

Enflasyon Hedefleri ve Beklentiler

Zeybekci, yaptığı konuşmada bu yıl sonu itibarıyla enflasyon hedefinin %38-39, ancak beklentinin %41 civarında olduğunu belirtti. İleriye dönük olarak ise 2025 yılında Türkiye'deki enflasyonun %20'nin altında olmasını öngördüklerini ifade etti.

Türkiye Ekonomisi ve İyileşme Süreci

Türkiye’nin 17. büyük ekonomi konumunda olduğunu vurgulayan Zeybekci, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin satın alma gücü açısından 11. sırada yer aldığını aktardı. Merkez Bankası'nın net rezervindeki iyileşmeyi de hatırlatarak, bir yıl önce eksi 70 milyar dolar olan rezervin bugün artı 42 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yatırımlar ve Altyapı Çalışmaları

Zeybekci, Türkiye genelinde yapılan yatırımların altını çizerken, havaalanları, üniversiteler, yollar ve sıcak asfalt projelerine dikkat çekti. "Her tarafta çok iş yaptık ve bunun bazı yanlışları da oldu. Ancak bunlar belirli bir hedef için yapılmış çalışmalardır" dedi.

Faiz ve Üretim Üzerine Açıklamalar

Enflasyonla mücadelede faizlerin artırılmasının ilk uygulanacak adım olduğunu vurgulayan Zeybekci, üretimin ve istihdamın artırılmasının gerekliliğini dile getirdi. "Raftaki, pazardaki malın artması enflasyonla mücadelede önemlidir" şeklinde konuştu.

Gelecek Vizyonu ve İstihdam

Türkiye’nin büyüklüğüne ve istihdam verilerine değinen Zeybekci, son bir yılda 1,2 milyon yeni istihdam sağlandığını belirtti. Türkiye’nin her köşesinde AK Parti’nin hizmetleriyle başı dik yürüyebilecek bir parti olduğunu ifade etti.

Kongrede AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan da konuşmalar yaptı. Hüseyin Okan, yeni yönetim kurulu üyeleriyle yeniden seçildi.