Zeybekci: Türkiye SİHA ve İHA Pazarının %65'ini Elinde Tutuyor — Hatay'ta Ekonomi Buluşması

Zeybekci: Türkiye SİHA ve İHA pazarının yüzde 65'ini elinde tutuyor

AK Parti Ekonomi Buluşmaları Hatay'da başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Hatay'daki programında Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısına, ekonomik dönüşüme ve deprem sonrası sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekci, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Hatay'ın son seçimlerde destan yazdığını belirterek, partinin hizmet anlayışını vurguladı. Zeybekci, "Türkiye'nin her mahallesinde, köyünde, sokağında, sanayi sitesinde, apartmanında, caddesinde bu ülkede başı dik, alnı açık, alımlı, çalımlı, gerile gerile yürüyecek bir tek parti vardır o da AK Parti ve AK Partililerdir. Biz çalıştık, hizmet ettik, hizmetkar olduk." dedi.

Daha sonra Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" programına katıldı. Zeybekci, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak ilkini gerçekleştirdikleri bu buluşmaları Hatay'dan başlattıklarını söyledi.

Zeybekci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler'den en çok etkilenen ilin Hatay olduğunu hatırlatarak, "gözlerinin, kulaklarının, gönüllerinin, kalplerinin hep kentte olduğunu" ifade etti ve devletin tüm kurumlarıyla kentte olmaya devam edeceğini belirtti.

Ekonomi İşleri Başkanlığı hakkında bilgi veren Zeybekci, bu birimin Genel Merkez'in reel sektöre açık kapısı olduğunu vurgulayarak, sahada reel sektör, esnaf, zanaatkar, tarım ve ticaret aktörlerini dinlediklerini, talepleri ve çözüm önerilerini aldıklarını söyledi.

Zeybekci, Hatay'ı ekonomik göstergelere göre değerlendirdiklerini ve ilin istihdam, sanayi ve üretim açısından sürekli ilk 10'da yer aldığını anlattı: "İthalat rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de 6'ncı, ihracat rakamlarına baktığımız zaman 10'uncu gibi... Biz Hatay'ı görünen Hatay'dan on kat daha büyük bir Hatay olarak görüyoruz."

Yeni dünya ticaret düzenine ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci, pandemiyle birlikte elektronik ticaretin öne çıktığını, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ve uzaktan alışverişin hızla yayıldığını söyledi. E-ticaretin geldiği noktayı şöyle özetledi: "Geçtiğimiz sene dünyadaki e-ticaret kendi içerisinde yüzde 20 büyüdü. Dünyada hiçbir şey kendi içerisinde büyümezken e-ticaret yüzde 20 büyüdü. Dünyadaki toplam ticaretten aldığı pay hala yüzde 10 seviyesinde... Bu tsunami dalgasının ya üstüne çıkıp sörf yapıp tadını çıkaracağız ya da dalganın altında kalıp yuvarlanıp gideceğiz."

Zeybekci, e-ticarette lojistik rekabetinin önemini vurgulayarak, lojistik sevkiyat ve taşımacılıkta bildiğimiz doğruların değişeceğini ve yeni merkezlerin oluşacağını söyledi.

Yenilenebilir enerjiye de değinen Zeybekci, yenilenebilir enerjinin yüzde 30,2'sinin rüzgar ve güneşten elde edildiğini belirtti. Savunma sanayindeki başarıya dikkat çekerek ise, "Türkiye bugün dünyadaki SİHA ve İHA pazarının yüzde 65'inin elinde tutan ülke haline geldi. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, kurum müdürleri ve sanayiciler katıldı.

