Zeytin Hasadı Başladı — Marmarabirlik 70 Bin Ton Alım ve 50 Milyon Dolar İhracat Hedefi

Bursa'da zeytin hasadı başladı. Marmarabirlik 67 bin ton rekolte beyanı, 8 bin ton alım, 70 bin ton alım hedefi ve 50 milyon dolar ihracat planını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:33
Zeytin hasadı başladı: Marmarabirlik bölgesinde hareketlilik

Bursa ve ilçelerinde zeytin hasadı sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Çiftçiler ailece bahçelere giderek sofraları süsleyen zeytinleri topluyor. Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, bu yıl iri taneli ve kaliteli ürünlerin öne çıktığını belirtti.

Türkiye ve Marmara rekolte verileri

Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesi toplam 2 milyon 450 bin ton olarak öngörülüyor; bunun 740 bin tonu sofralık zeytin olarak tahmin ediliyor. Marmarabirlik bölgesinden gelen rekolte beyannamesi 67 bin ton, şu ana kadar alınan ürün miktarı ise yaklaşık 8 bin ton olarak açıklandı. Ortalama fiyat 115 TL seviyelerinde.

Hasat başlangıcı programı ve katılımcılar

Hasat Başlangıcı Programı, Bursa Valiliği, Mudanya Kaymakamlığı ve Marmarabirlik iş birliğiyle Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi’nin Yörükali Mahallesi zeytin alım deposu bahçesinde gerçekleştirildi. Programa; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ve çok sayıda zeytin üreticisi katıldı.

Yerel beklentiler ve uygulamalar

Mudanya Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, bu yıl Mudanya bölgesinden yaklaşık 10 bin ton ürün beklediklerini söyledi. Programda konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, çiftçiliğin her yerde zor olduğunu, modern tarıma geçişin şart olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından ağaçlar silkelenerek zeytinler kasalara toplandı; Kaymakam Terzi ve Başkan Yıldız da zeytin silkeleme makineleriyle hasada katıldı.

Toplanan ürünün işlenmesi ve teknoloji kullanımı

Üreticiler, traktörlerle taşıdıkları zeytinleri Marmarabirlik deposuna teslim etti. Teslim alınan ürünler bilgisayar destekli sistemle boyutlarına göre ayrılarak özel havuzlara konuldu. Drone ile görüntülenen havuzlar hasadın büyüklüğünü gösterdi.

Toplanan zeytinler 6 ay boyunca doğal fermantasyona bırakılıyor. Sürecin sonunda ürünler son teknolojiyle donatılmış steril havuzlarda yıkanıyor ve tuz eşliğinde üzerlerine taş basılarak dinlendirilip depolanıyor. Bu yöntem, hem lezzet hem de kalite açısından ürünleri öne çıkarıyor.

Depolama ve ihracat hedefleri

Ali Yıldız, Marmarabirlik’in planladığı 30 bin ton kapasiteli yeni depolama tesisinden ve kurumun 70 bin ton zeytin alım hedefinden bahsetti. İhracatta hedef ise 50 milyon dolar. Yıldız, özellikle sofralık siyah zeytin için iç ve dış pazarda daha etkin bir pazarlama stratejisi geliştireceklerini söyledi.

Kuraklık, tüketim ve tağşiş uyarısı

Yıldız, Marmara Bölgesi’nde yaklaşık altı aydır yağmur olmadığını ve bu kuraklığın rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti; son yağışların ürün kalitesine olumlu katkı sağladığını, daha fazla yağmurun kaliteyi artıracağını ifade etti.

Türkiye’nin sofralık siyah zeytin tüketiminde dünya lideri olduğuna dikkat çeken Yıldız, zeytinyağı tüketiminde ise Türkiye’nin kişi başı 2-2,5 kilo ile Avrupa’daki ortalama 13 litre seviyesinin gerisinde olduğunu hatırlattı. Marmarabirlik’in doğal fermantasyonla ürettiği ürünler 8-9 ay mahzenlerde olgunlaşıyor. Yıldız son olarak, artan tağşiş üretimine karşı vatandaşları güvenilir markaları tercih etmeye çağırdı ve Tarım ile Ticaret Bakanlıklarının denetimlerinin arttığını belirtti.

