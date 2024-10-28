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Zeytin Üreticileri Yağmuru Bekliyor

Zeytin üreticileri, kuraklık ve yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle endişeli. Mustafa Tan, kaliteli zeytin hasadı için yağmur talep ediyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:08
Zeytin Üreticileri Yağmuru Bekliyor

Zeytin Üreticileri Yağmuru Umutla Bekliyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin başkanı Mustafa Tan, zeytin üreticilerinin yağmur beklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Zeytin Üretimi Hakkında

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde açıklamalar yapan Tan, Türkiye'nin dünya zeytinciliğinin ana merkezi olduğunu belirtti. Ancak, ülke genelinde zeytinliklerin sulama imkanlarının sınırlı olduğunu ve dağlık, engebeli arazilerde pek çok zeytin ağacının bulunmasının Türkiye zeytinciliğinin zayıf noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Kuraklık ve Zeytin Ağaçlarının Durumu

Tan, özellikle kuraklık dönemlerinde zeytinlerin zayıf kaldığını ve yağmurların geciktiğini vurguladı. "Bu yıl sevinçli bir yıl olmamız gerekirken, sektörde maalesef karamsar bir tablo var" dedi.

Yüksek İşçilik Maliyetleri ve Kalite Endişesi

Yüksek işçilik maliyetleri ve devam eden kuraklık konusunda da endişelerini dile getiren Tan, "Üreticilerimiz, bekledikleri günlerde zeytinin geriye gidip gitmeyeceği konusunda endişe yaşıyor" şeklinde konuştu.

Olumlu Yönler ve Kalite Durumu

Tan, bu yıl kaliteli bir sezon geçirdiklerini, zeytinlerin küçük kaldığı için zeytin sineği zararlısının etkili olamadığını, bu durumun asit yükselmesini önlediğini ve kaliteli sızma yağların elde edildiğini belirtti.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytin üreticilerinin yağmur...

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytin üreticilerinin yağmur beklentisinde olduğunu belirtti.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytin üreticilerinin yağmur...

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytin üreticilerinin yağmur beklentisinde olduğunu belirtti.

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