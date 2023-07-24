Zeytin Üretiminde Kuraklık Nedeniyle Rekolte Kaybı Yaşanıyor

Yağmur Süt Zeytin ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Yöneticisi Mehmet Fatih Sumeli

İspanya, İtalya ve Fransa'da kuraklıktan dolayı zeytin ağaçlarında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 60-70 civarında rekolte kaybı olduğunu söyledi. Bu ülkelerin, söz konusu kaybın kapatılması için üretici diğer ülkelerden dökme zeytinyağı aldığını ifade eden Sumeli, "Bu talep artışından kaynaklı Türkiye'de kilogram fiyatı 15 lira civarı olan yağlık zeytin şu anda 35 lira civarlarına çıktı. Dünya markalı zeytinyağı pazarındaki liderliklerini de kaptırmamak adına İspanya başta olmak üzere bu ülkeler her taraftan zeytinyağı topluyorlar. Bizim ülkemizde maalesef ulusal ve yerel marketlerin raflarından ürün toplayıp ambalajlı ürünü dökme haline getirip ihracat yapan veya ihracatçıya ham madde sağlayan firmalar var. Bu kriz ancak markalı ürün ihracatımızı artırarak fırsata döner. Dökme zeytinyağı ihracatımızı acilen kapatıp, sadece küçük ambalajlı ve yerli markalı ürünleri serbest bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde yağlık zeytinin bu kadar para ettiği durumda hiçbir müstahsil sofralık olarak satmayı beklemez ve sıkıp yağını çıkarıp daha pahalıya satar." dedi.

İkram Gıda AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldız

Zeytin ve zeytinyağında ihracattan dolayı fiyatların yükseldiğine dikkati çekerek, "Dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirilmezse üç ay sonra Türkiye'de sofralık zeytin kalmayacak. Sebebi, Avrupa kadar olmasa da Türkiye'de de bu yıl zeytin çok az. İvedi bir şekilde müdahale edilmezse ocak-şubat aylarında marketlerde zeytinyağının litre fiyatı 300-350 liraya, sofralık zeytin fiyatları ise 400-450 liraya kadar çıkacaktır."