Zeytinburnu’da 'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri' trend ürünlerle açıldı

Zeytinburnu Fişekhane'de başlayan 'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri'nde yerli firmalar yeni sezon koleksiyonlarını ve el işçiliği ürünlerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:28
Zeytinburnu’da 'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri' trend ürünlerle açıldı

Zeytinburnu’da 'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri' trend ürünlerle açıldı

‘Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri’ etkinliği Zeytinburnu Fişekhane’de kapılarını açtı. Etkinlikte deri, kürk ve mücevher sektörlerinden yerli firmalar yeni sezon koleksiyonlarını ziyaretçilere sundu.

Etkinlikte; el işçiliğiyle hazırlanan özgün tasarımlardan modern çizgilere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Katılımcı firmalar, koleksiyonlarıyla hem tüketici ilgisini çekmeyi hem de markalar arası etkileşimi artırmayı hedefliyor.

İhracat odaklı sektör ve sektör temsilcilerinin değerlendirmesi

Etkinliğin açılış programında konuşan Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komite Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Musa Evin, deri sektörünün ihracat odaklı yapısına dikkat çekti. Evin, deri sektöründe 2024 yılı ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti ve bu sektörün katma değerli ürünler ürettiğini vurguladı: Bu sektörde katma değerli ürünler üretiliyor. Cari fazla veren ender sektörlerdeniz.

Musa Evin, geçmiş yıllarda ihracatın büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna’ya yapıldığını, savaş sonrası dönemde ise ihracatın ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD pazarlarına yöneldiğini aktardı. ABD’de Trump döneminde uygulanan vergiler Türkiye için avantaj oluşturdu, bu da ihracatımızın önünü açtı. Türk derisinin dünyada rakibi yok. Kalite anlamında bizden düşük ürün üreten ülkeler var, bunun ayrımını iyi yapmak lazım

Organizasyon, Zeytinburnu’nun köklü deri ve kürk mirasını yansıtarak sektörün hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet gücünü güçlendirecek bir platform sundu. Etkinlik 9 Kasım tarihine kadar Fişekhane’de devam edecek.

‘DERİ, KÜRK, MÜCEVHER FIRSAT GÜNLERİ’ ETKİNLİĞİ ZEYTİNBURNU FİŞEKHANE’DE AÇILDI. ETKİNLİKTE DERİ...

‘DERİ, KÜRK, MÜCEVHER FIRSAT GÜNLERİ’ ETKİNLİĞİ ZEYTİNBURNU FİŞEKHANE’DE AÇILDI. ETKİNLİKTE DERİ, KÜRK VE MÜCEVHER FİRMALARI YENİ SEZON KOLEKSİYONLARINI SERGİLİYOR.

‘DERİ, KÜRK, MÜCEVHER FIRSAT GÜNLERİ’ ETKİNLİĞİ ZEYTİNBURNU FİŞEKHANE’DE AÇILDI. ETKİNLİKTE DERİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyşehir'de 40 Bin Kg Kırmızı Mercimek Tohumu Desteği
2
Siirt'te Coğrafi İşaretler Farkındalık Konferansı
3
YTÜ ve İSO, Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü İmzaladı
4
ASELSAN, KOBİ'lere 1,6 Milyar Dolar Sipariş Verdi
5
Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız
6
Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor
7
Zeytinburnu’da 'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri' trend ürünlerle açıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı