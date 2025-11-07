Zeytinburnu’da 'Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri' trend ürünlerle açıldı

‘Deri, Kürk, Mücevher Fırsat Günleri’ etkinliği Zeytinburnu Fişekhane’de kapılarını açtı. Etkinlikte deri, kürk ve mücevher sektörlerinden yerli firmalar yeni sezon koleksiyonlarını ziyaretçilere sundu.

Etkinlikte; el işçiliğiyle hazırlanan özgün tasarımlardan modern çizgilere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Katılımcı firmalar, koleksiyonlarıyla hem tüketici ilgisini çekmeyi hem de markalar arası etkileşimi artırmayı hedefliyor.

İhracat odaklı sektör ve sektör temsilcilerinin değerlendirmesi

Etkinliğin açılış programında konuşan Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komite Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Musa Evin, deri sektörünün ihracat odaklı yapısına dikkat çekti. Evin, deri sektöründe 2024 yılı ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti ve bu sektörün katma değerli ürünler ürettiğini vurguladı: Bu sektörde katma değerli ürünler üretiliyor. Cari fazla veren ender sektörlerdeniz.

Musa Evin, geçmiş yıllarda ihracatın büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna’ya yapıldığını, savaş sonrası dönemde ise ihracatın ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD pazarlarına yöneldiğini aktardı. ABD’de Trump döneminde uygulanan vergiler Türkiye için avantaj oluşturdu, bu da ihracatımızın önünü açtı. Türk derisinin dünyada rakibi yok. Kalite anlamında bizden düşük ürün üreten ülkeler var, bunun ayrımını iyi yapmak lazım

Organizasyon, Zeytinburnu’nun köklü deri ve kürk mirasını yansıtarak sektörün hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet gücünü güçlendirecek bir platform sundu. Etkinlik 9 Kasım tarihine kadar Fişekhane’de devam edecek.

