Zeytinyağlar, süzme peynirler hepsi dudak uçuklatacak indirimle satışa çıkartıldı! 12 Şubat son gün

Temel gıda ürünlerinde ve şampuan da indirim bekleyen vatandaşlara bu sefer haber Hakmar Express'ten geldi. Hakmar Express 30 Ocak tarihi itibari ile başlatacak olduğu aktüel ürünler katalogu ile vatandaşların yüzlerini güldürecek bir çok fırsatı duyurdu. Fırsat kampanyası kapsamında zeytinyağı, süzme peynir, fındık kreması, un, nar ekşisi, şampuan atıştırmalık gibi bir çok ürün uygun fiyatlarda satışa çıkartıldı. İşte Hakmar Express'in paylaşmış olduğu aktüel ürünler katalogunun detayları...

ZEYTİNYAĞI 199 TL’DEN SATIŞA ÇIKARTILDI

Hakmar Express tarafından duyurulan 30 Ocak 12 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğunda en fazla dikkat çeken ürün ise zeytinyağlı Liviera yemeklik 1 litre komili ürünün 229,50 TL yerine 199,50 TL’ye düşmesi oldu. Vatandaşlar böylelikle 199 TL’den zeytinyağını kapıp evine götürebilecekler. Bu ürünün yanı sıra zeytinyağ sızma yumuşak 1 litre komili ürünü de 269,50 TL’den 229,50 TL’ye düşüyor. Zeytinyağının yanı sıra süzme peyniri 119,50 TL, fındık kreması 2500 gr Banada Torku 199 TL, dondurulmuş Türk somon dilimli 500 gr balık dünyası ise 69,75 TL’ye satışta olacak.

DOVE ŞAMPUANLAR YARI FİYATINA DÜŞÜYOR

Hakmar Express'te 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim kampanyasına imza atıyor. Vatandaşlar 10 TL ve üzeri yapmış oldukları alışverişlerde Dova şampuan 400 ML’yi 96,50 TL yerine 59,50 TL’ye satın alabilecek. Şampuanın yanı sıra kraker çizi dörtlü 280 gr ülker 30 TL’den 19,75 TL’ye, çikolata tablet pasta tadında 278 gr ülker 89 TL yerine 45 TL’ye düşüyor.







