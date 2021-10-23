Ziraat Bankası 18 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası'nda tam 18 bin TL kredi müjdesi

Türkiye’de milyonlarca vatandaş aldığı maaş günlük ihtiyaçları için yeterli olmayınca ihtiyaç kredisi arayışlarına başladı. Fakat pek çok banka bu konuda zorlayıcı şartlar öne sürünce insanlar ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Türkiye’nin köklü bankalarından birisi olan Ziraat Bankası ise vatandaşa müjdeli haberi verdi. Ziraat Bankası’nın intenet sitesinden yapılan açıklamaya göre düşük faiz ve 36 aya varan vade seçenekleriyle tam 18 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. Üstelik bu kredinin ilk taksit ödemesi 3 ay ertelenebiliyor. Bu haberle beraber insanlar krediye başvurma şartlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Peki Ziraat Bankası 18 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası 18 Bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası, kendi intenet sitesinden yaptığı açıklamada gerekli şartları sağlayan kişilere düşük faiz ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 18 bin TL kredi vereceğini açıkladı. Krediden faydalanmak isteyen kişilerin kredi notlarının 1100 puanın üzerinde olması, sigortalı olarak en az 3 aydır çalışıyor olması gerekiyor. Kredi notu olmayan kişilerin ise çalıştıkları iş yerinde 1 yıllık sigorta primlerinin de yatırılmış olması şartı konuldu. Ziraat Bankası’nın 18 bin TL’lik kredi fırsatından emekliler de yararlanabilecek.

Ziraat Bankası’nın 18 bin TL’lik avantajlı kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesini ziyaret edebilirler. Şubede doldurulması gereken başvuru formunun ardından başvuru işlemi tamamlanacak. Şubeye gitmek istemeyen kişiler ise Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması veya intenet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirler. Kredisi onaylanan kişilerin cep telefonlarına SMS olarak onay mesajı gelecektir.