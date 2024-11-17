DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.128.324,58 -0,15%

Ziraat Bankası'ndan Logo Değişimi ve Kredi İddialarına Açıklama

Ziraat Bankası, logo değişimi ve kredi iddialarına dair açıklama yaparak, asılsız bilgileri yalanladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:48
Ziraat Bankası'ndan Logo Değişimi ve Kredi İddialarına Açıklama

Ziraat Bankası'ndan Açıklama

Ziraat Bankası, son günlerde basın yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan logo değişimi ve bir firmanın kullandığı kredi iddialarının asılsız olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Banka, logonun daha modern ve okunaklı hale getirilmesi amacıyla büyütüldüğünü, mevcut logonun yer aldığı materyallerin kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Değişim Süreci ve Tabela Bilgisi

Açıklamada, değişim sürecinin bankanın şubelerindeki tadilat ihtiyacına ve malzemelerin ekonomik ömrüne göre planlandığı bildirildi. Bugüne kadar yalnızca 24 adet tabela değişimi yapılırken, değişim programının da önceki logoların kullanım ömrü dolduktan sonra gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Banka, logo değişiminden kaynaklı bir maliyetin kesinlikle oluşmadığını ve şubelerin tadilatlarının ise yeni açılışlar, taşınma veya ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapıldığını ifade etti.

Yıl Sonu Toplantıları ve Kredi Durumu

Ziraat Bankası'nın, sektördeki diğer bankalar gibi yıl sonu değerlendirme toplantıları düzenlediği, bu toplantılarda her yıl hedeflerin ve beklentilerin paylaşıldığı da belirtildi. Yıl sonu toplantılarında geçen yılın performansının değerlendirildiği kaydedildi.

Bir firmanın kullandığı krediyle ilgili olarak ise, bankanın bu konuda bankacılık usul ve esaslarına aykırılık olmadığı, firmanın kredilerini 2023 yılı içerisinde kapattığı ifade edildi. Banka, 161 yıllık köklü geçmişiyle bu konularda otorite olduğunun altını çizerken, mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini istedi.

Son olarak, Ziraat Bankası, yıpratılmaya çalışılan bu tür asılsız iddialar karşısında tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu kamuoyuna duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Logo Değişimi ve Kredi İddialarına Açıklama
2
Şirket Kuruluş ve Kapanış İstatistikleri Eylül 2023
3
O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak
4
Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek
5
Doğal Gaz Spot Piyasasında Fiyatlar Belirlendi
6
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarının Fiyatları Açıklandı
7
OSB'lerde 233 Yeni Yatırım İçin Kadro Talep Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!