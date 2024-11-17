Ziraat Bankası'ndan Logo Değişimi ve Kredi İddialarına Açıklama

Ziraat Bankası'ndan Açıklama

Ziraat Bankası, son günlerde basın yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan logo değişimi ve bir firmanın kullandığı kredi iddialarının asılsız olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Banka, logonun daha modern ve okunaklı hale getirilmesi amacıyla büyütüldüğünü, mevcut logonun yer aldığı materyallerin kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Değişim Süreci ve Tabela Bilgisi

Açıklamada, değişim sürecinin bankanın şubelerindeki tadilat ihtiyacına ve malzemelerin ekonomik ömrüne göre planlandığı bildirildi. Bugüne kadar yalnızca 24 adet tabela değişimi yapılırken, değişim programının da önceki logoların kullanım ömrü dolduktan sonra gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Banka, logo değişiminden kaynaklı bir maliyetin kesinlikle oluşmadığını ve şubelerin tadilatlarının ise yeni açılışlar, taşınma veya ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapıldığını ifade etti.

Yıl Sonu Toplantıları ve Kredi Durumu

Ziraat Bankası'nın, sektördeki diğer bankalar gibi yıl sonu değerlendirme toplantıları düzenlediği, bu toplantılarda her yıl hedeflerin ve beklentilerin paylaşıldığı da belirtildi. Yıl sonu toplantılarında geçen yılın performansının değerlendirildiği kaydedildi.

Bir firmanın kullandığı krediyle ilgili olarak ise, bankanın bu konuda bankacılık usul ve esaslarına aykırılık olmadığı, firmanın kredilerini 2023 yılı içerisinde kapattığı ifade edildi. Banka, 161 yıllık köklü geçmişiyle bu konularda otorite olduğunun altını çizerken, mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini istedi.

Son olarak, Ziraat Bankası, yıpratılmaya çalışılan bu tür asılsız iddialar karşısında tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu kamuoyuna duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.