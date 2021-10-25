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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz indirimi kararı!

Merkez Bankası'nın politika faizi kararında faizlerin yüzde 16'ya düşürüldüğü yönünde yaptığı açıklamanın ardından gözler Kamu Bankalarının güncel kredilerdeki faiz oranlarına çevrilmişti. Gelen son dakika bilgisinde ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın kredi faiz oranlarında 2 puanlık bir düşüş kararı aldıkları bildirildi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:30
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz indirimi kararı!
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Merkez Bankası tarafından politika faizinde 200 baz puanlık indirim kararı sonrası faizler yüzde 16'ya düşürülmüştü. Bu karar sonrasında bankalarda kredi faizlerinde bir düşüş yaşanacağı beklentisi artmıştı.

Yapılan bir son dakika açıklamasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ortak bir açıklama yaparak, açıklamada ticaret ve konut kredi faizlerinde 2 puanlık bir düşüş kararı alındığı bildirildi.


Buna göre; 3 Kamu bankası konut kredilerindeki faiz oranlarında 1 milyon TL ve altındaki tutarlar için yüzde 1,29, 1 milyon TL ve üzerinde tutarlar için de yüzde 1,34 faiz oranlarını sunacak.

 

 

 


Son Güncelleme: 25.10.2021 11:30
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Ziraat BankasıHalkBankVakıfBankFaiz IndirimiFaiz OranlarıIhtiyaç Kredisi
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