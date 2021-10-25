Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz indirimi kararı!

Merkez Bankası tarafından politika faizinde 200 baz puanlık indirim kararı sonrası faizler yüzde 16'ya düşürülmüştü. Bu karar sonrasında bankalarda kredi faizlerinde bir düşüş yaşanacağı beklentisi artmıştı.

Yapılan bir son dakika açıklamasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ortak bir açıklama yaparak, açıklamada ticaret ve konut kredi faizlerinde 2 puanlık bir düşüş kararı alındığı bildirildi.

Buna göre; 3 Kamu bankası konut kredilerindeki faiz oranlarında 1 milyon TL ve altındaki tutarlar için yüzde 1,29, 1 milyon TL ve üzerinde tutarlar için de yüzde 1,34 faiz oranlarını sunacak.