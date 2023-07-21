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Ziraat Bankası vatandaşa destek çıktı! 2 gün içinde başvuranlara 10.000 TL şipşak ödeme: Tek bir şartı var

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Ziraat Bankası vatandaşa destek çıktı! 2 gün içinde başvuranlara 10.000 TL şipşak ödeme: Tek bir şartı var
Nakit ihtiyacı olan herkes Ziraat Bankası'na koşacak! Banka nakit ihtiyaçlarını karşılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ziraat Bankası duyurduğu kampanyayla birlikte nakit ihtiyacı olan müşterilerinin yüzünü güldürdü! Anında kredi alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI NAKİT İHTİYACI OLANLARA MÜJDE

Ziraat Bankası tarafından bildirilen son haberlere göre nakit ihtiyacı olan müşterilerine kredi kampanyası başlattı. Kredi için başvurular internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilecek ve kredi durumları dakikalar içinde sonuçlanacak. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanya süresi kısıtlı olduğu için müşterilerin son başvuru tarihini kaçırmadan başvurularını oluşturmaları gerekiyor. 

ziraat bankası kredi kampanyası başladı

Bankanın kredi başvuruları dakikalar içinde sonuçlanıyor ve başvurusu olumlu sonuçlanan müşteriler anında ödemelerini alabiliyor. Kampanya kapsamında müşterilere uygun faiz oranları uygulanacak. İhtiyaç kredisi başvurularını şubeden yapacaksanız genel olarak kimlik ve gelir belgesi talep edilebiliyor. Kampanyanın detayları ile ilgili diğer detaylar Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. İhtiyaç kredisi kapsamında bankanın müşterileri nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 

Ekonomi
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