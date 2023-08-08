Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara son 2 gün! Mobil bankacılıktan hemen bakın: Fırsat bitiyor

Vatandaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ederken Ziraat Bankası son duyuruyu yaptı! Kampanyadan faydalanmak için elinizi çabuk tutun! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KAMPANYASI

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 10 bin TL ödeme kampanyası başlattı. Ziraat Bankası kampanyasından faydalanmak için son 3 gün kaldı.





Kampanya ile ilgili katılım şartları, başvuru ile ilgili tüm süreçler bankanın şubeleri aracılığıyla öğrenilebiliyor. Aynı zamanda işlemler resmi internet sitesi üzerinden de yapılabilir.