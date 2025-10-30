Ziraat Katılım Halka Arzını Başlattı: Metin Özdemir 'Gongu İlk Yarısında Çalacağız'

Ziraat Katılım Halka Arzını Başlattı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, AA Finans Masası'na konuk oldu. Özdemir, bankanın halka arz sürecini resmen başlattıklarını belirterek sürece ilişkin bilgi verdi.

Halka arz hedefi

'Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında bu izin süreçlerini tamamlayarak borsada gong çalmak', diye konuşan Özdemir, planlanan takvime vurgu yaptı.

Katılım bankacılığı değerlendirmesi

Programda ayrıca katılım bankacılığının payı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, '(Katılım bankacılığının payı) Bizim...' ifadeleriyle konunun önemine işaret etti.

Özdemir, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı programında bu açıklamaları yaptı.

