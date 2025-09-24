Ziraat Katılım SPK'ye başvurarak halka arz sürecini başlattı

Ziraat Katılım halka arz sürecini resmen başlattı

Ziraat Katılım Bankası, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak halka arz sürecinin ilk adımını attı. Yapılan başvuru, halka arzın SPK'nin inceleme ve onayına tabi olarak gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Başvuru ve amaç

Bankanın açıklamasına göre başvuru; kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmenin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesini amaçlıyor. Bu adım, halka arz sürecinin resmen başlatıldığını gösteriyor.

Genel Müdür Özdemir'in değerlendirmesi

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, sürece ilişkin olarak şunları ifade etti: "Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine bağlı kalarak, sürdürülebilir büyüme ve finansal kapsayıcılık vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

Özdemir, Ziraat markasının 160 yılı aşan geçmişinden aldıkları ilhamla 10 yıl içinde yurt içinde 219 şube'ye ulaştıklarını; Sudan ve Somali'deki faaliyetlerle Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası ünvanını edindiklerini belirtti. Bankanın aktif büyüklüğünün ise 600 milyar lira'yı aştığını, katılım bankaları arasında ikinci, Türk bankacılık sektörü genelinde ise 13. sırada yer aldığını açıkladı.

Halka arzın yöntemi ve hedefleri

Açıklamada, halka arzın sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Özdemir, mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacağını vurgulayarak, bu adımla Ziraat Katılım'ın güçlü öz kaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Özdemir ayrıca, Ziraat Finans Grubunun, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından sonra halka açık ikinci üyesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.