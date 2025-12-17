Zonguldak’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 206 bin 758’e Ulaştı — 4 bin 719 Taşıt El Değiştirdi

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 206 bin 758’e ulaştı

Kasım 2025 TÜİK verileri: 4 bin 719 taşıt devir oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 206 bin 758 oldu. Aynı dönemde kentte 4 bin 719 taşıt noterler aracılığıyla el değiştirdi.

Ülke genelinde ise Kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ay sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446 seviyesine ulaştı.

Zonguldak'taki taşıt dağılımı

Kasım ayı itibarıyla Zonguldak’ta motorlu kara taşıtlarının dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 114 bin 815 otomobil, 4 bin 321 minibüs, 1 bin 853 otobüs, 28 bin 547 kamyonet, 6 bin 963 kamyon, 38 bin 442 motosiklet, 794 özel amaçlı taşıt ve 11 bin 113 traktör.

İkinci el hareketliliği

Kasım ayında devri yapılan 4 bin 719 motorlu kara taşıtının 3 bin 266'sını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 614 kamyonet ve 508 motosiklet izledi. Aynı dönemde 96 minibüs, 39 otobüs, 86 kamyon, 15 özel amaçlı taşıt ve 95 traktör de el değiştirdi.

TÜİK verileri, Zonguldak’ta hem trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısında hem de ikinci el araç hareketliliğinde artış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle otomobil, kamyonet ve motosiklet devirlerinin kentteki araç piyasasında belirleyici olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNE GÖRE, KASIM 2025 İTİBARIYLA ZONGULDAK’TA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 206 BİN 758 OLDU. AYNI DÖNEMDE KENTTE 4 BİN 719 TAŞIT NOTERLER ARACILIĞIYLA EL DEĞİŞTİRDİ.