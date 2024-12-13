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Zorunlu Trafik Sigortasında Teminat Tutarları Yüzde 50 Artırıldı

Zorunlu Trafik Sigortası'nda teminat tutarları %50 artırılarak hak sahiplerinin zararlarının daha iyi tazmin edilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:32
Zorunlu Trafik Sigortasında Teminat Tutarları Yüzde 50 Artırıldı

Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından açıklanan düzenlemeye göre, hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla teminat tutarları yüzde 50 artış gösterdi.

Teminat Tutarlarındaki Artış

Buna göre, maddi zararlarda teminat tutarı 200 bin TL'den 300 bin TL'ye yükselirken, bedeni zararlarda bu rakam 1,8 milyon TL'den 2,7 milyon TL'ye çıkarıldı.

Engelli Bireylere Yönelik İndirimler

Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı kişiler için düzenlenecek trafik sigortası sözleşmelerinde uygulanacak indirimin usul ve esaslarını belirlemek üzere ilgili kuruma yetki verildi.

Asgari Prim Tutarları ve Dağıtım Yöntemleri

Trafik sigortası poliçesinin sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden asgari prim tutarları, brüt asgari ücretin yüzde 2'sine endekslendi. Bu düzenlemeye göre, belirlenen tutarın yüzde 80'i acente komisyonu olarak tahakkuk edecek.

Riskli Sigortalılar Havuzunda Değişiklik

Ayrıca, zorunlu trafik sigortasında 2017 yılından bu yana uygulanan riskli sigortalılar havuzunun kapsamı ve dağıtım esasları da değiştirildi. Yapılan değişiklik ile kamyon ve çekici araç grupları kapsam dışına çıkarıldı, böylece havuz daraltılmış oldu.

Havuz sonuçlarının şirketlere dağıtım yönteminde ise artık sadece üretim payı faktörü kullanılacak.

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