Ekonominin fay hattındaki enerji dolarda deprem beklentisi yaratıyor!







15 MAYIS SABAHI YENİ BİR DÖNME UYANACAĞIZ











Finans piyasaları uzmanı Alaattin Aktaş, dolar konusunda dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Bunlar ekonominin fay hatlarında çok fazla enerji biriktiğinin işaretleridir" dedi. Alaattin Aktaş'ın dolar kur ile ilgili yaptığı tahminlerde öne çıkan bilgiler şöyle:"Fay hattı enerji depolama kavramını hepimiz öğrendik ve kavram dilimiz oldu.İş hayatında da benzer bir durumumuz var.Para birimi altı aydan fazla bir süredir yatay seyrediyor. Yani ithal enflasyon kavramını hemen hemen unuttuk. Tüketici fiyatları altı ayda yüzde 22 artarken, dolar yüzde 5'ten az değer kazandı. Enflasyon bu seviyedeyken kur yükselse ne olur sizce, döviz çok az yükselip ithalat da fazla yükselmedi mi? Peki, deprem felaketi veya kuraklık tehdidi nedeniyle tarımsal üretim düşerse gıda fiyatları ne olur, seçim etkisi ile parasal genişlemede neler olabilir? Bunlar ekonominin fay hatlarında depolanmış çok fazla enerji olduğunu gösteriyor... Dolayısıyla önümüzdeki dönem büyük sıkıntılara aday. Seçimi hangi ittifak kazanırsa kazansın bu böyledir. 15 Mayıs sabahı seçimi kim kazanırsa kazansın enflasyonun hızla yükseleceği bir döneme uyanmış olacağız."