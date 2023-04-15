Ekonomist Özgür Demirtaş'tan acil çağrı! Dolar o tarihte 25 TL olacak dedi: Devletten bunu derhal yapmalarını istedi! 'Bilmeyen kalmadı...'

Finans uzmanı Özgür Demirtaş dolar yorumu ile dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcılar için uyarıda bulundu. Özgür Demirtaş'ın dolar tahmini nedir? Dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde.
DOLAR 25 TL OLACAK AÇIKLAMASI!Finans uzmanı aynı zamanda akademisyen Özgür Demirtaş ekonomi yorumları ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden dolar ile ilgili açıklamada bulundu. Doların 25 TL olacağı ile ilgili vatandaşları ve yatırımcıları uyardı.
Uzun süredir ekonomi yorumlarında bulunmayan Demirtaş, uzun bir aradan sonra dolar tahminini herkesle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin enflasyon açıklaması üzerine yatırımlar artmaya başladı. ABD'nin %5 enflasyon açıklaması yatırımcıları harekete geçirmişti. Altında ani yükselişle birlikte dolarda da artış yaşandı. Yaşanan artışlar üzerine Özgür Demirtaş akşam saatlerinde açıklama yaptı. Doların 25 TL olacağını belirtti. Yeni para birimleri basılması durumuna da dikkat çekti. Demirtaş şu şekilde açıklamada bulundu: "Doların suni olarak baskılandığını Türkiyede bilmeyen yoktur. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız olmaktadır. Dolar/TL 1.5 seviyesinden saçma sapan yanlış ekonomi politikası ile 13-15’lere çıkınca enflasyon etkilenmiştir. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri artış yaşadı .Şu an 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılmaktadır. Şimdi bırakılsa 24-25 seviyesine çıkacak durumdadır. Çünkü İhracatçının mallarını rahatça satabileceği yer burasıdır. Cin bir kere şişeden çıkmış bulunmaktadır. Şişenin ağzını elinizle kapatmayınız. Çünkü elinizi yırtıp geçecektir. Yapılması gereken şey: MB bağımsızlığı. Liyakatli yöneticilerle yönetmekti. Bunları 6556965326 defa yazmışımdır. Neredeyse 10 yıldır yazdım. Dinlenilmedi ve sonuç bu şekildedir. Elinizi şişenin üstüne koyunca şişenin içinde yarattığınız kimyevi reaksiyon geri çevrilemez." dedi.