Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yıllar sonra gelen dolar tahmini sosyal medyayı salladı

Dolar kurunda dalgalı seyir devam ederken yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, uzun süre sonra ilk kez dolar tahmini yaptı. Özgür Demirtaş’ın enflasyon ile ilgili açıklamaları ve ekonomiye yönelik eleştirileri sosyal medyada en çok tıklananlar arasında yer alıyor. Son olarak ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını değerlendirerek FED’in en büyük hatasının parasal sıkılaşmada çok geç kalmak olduğunu söylemişti.
Özgür Demirtaş’tan yıllar sonra gelen dolar tahmini!Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ekonomist Özgür Demirtaş, ABD’deki enflasyon rakamlarıyla birlikte artırılan faizlerin, dolar endeksini yükseltmeye devam edeceğini ifade etti. Dolar endeksinde yeni bir rekor gelmesini beklediğini söyleyen Demirtaş, yaptığı paylaşımda dolar endeksinin 2000’li yıllardaki rekorunu kıracağını iddia etti.
Dolar tahmininde bulunmaktan geri duran ve ekonomiye ilişkin açıklamalarıyla gündem olan Özgür Demirtaş’ın dolar açıklaması piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Demirtaş’ın paylaşımı sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.