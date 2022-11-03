EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 23:13

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yıllar sonra gelen dolar tahmini sosyal medyayı salladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllar sonra sosyal medya hesabı üzerinden dolar tahmininde bulundu. Piyasaları sallayan dolar tahmini sonrası paylaşım etkileşim rekoru kırdı. Özgür Demitaş dolar endeksi için ne dedi? İşte haberin ayrıntıları.

EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 23:13
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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yıllar sonra gelen dolar tahmini sosyal medyayı salladı


Dolar kurunda dalgalı seyir devam ederken yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, uzun süre sonra ilk kez dolar tahmini yaptı. Özgür Demirtaş’ın enflasyon ile ilgili açıklamaları ve ekonomiye yönelik eleştirileri sosyal medyada en çok tıklananlar arasında yer alıyor. Son olarak ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını değerlendirerek FED’in en büyük hatasının parasal sıkılaşmada çok geç kalmak olduğunu söylemişti.

Özgür Demirtaş’tan yıllar sonra gelen dolar tahmini!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ekonomist Özgür Demirtaş, ABD’deki enflasyon rakamlarıyla birlikte artırılan faizlerin, dolar endeksini yükseltmeye devam edeceğini ifade etti. Dolar endeksinde yeni bir rekor gelmesini beklediğini söyleyen Demirtaş, yaptığı paylaşımda dolar endeksinin 2000’li yıllardaki rekorunu kıracağını iddia etti.



Dolar tahmininde bulunmaktan geri duran ve ekonomiye ilişkin açıklamalarıyla gündem olan Özgür Demirtaş’ın dolar açıklaması piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Demirtaş’ın paylaşımı sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.

özgür demirtaş dolar

Dolar endeksi nedir?

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın dolar açıklamasının ardından dolar endeksi nedir sorusu akıllara geldi. Dolar endeksi en basit şekliyle şu şekilde açıklanabilir:

Dolar endeksi yani DXY, doların diğer para birimleri karşısındaki duruşunu ifade eden uluslararası bir değerlendirme endeksidir. ABD doları eğer diğer para birimleri karşısında güç kazanırsa endeks yükselir. Diğer para birimleri genellikle ABD ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşmaktadır. Genel itibarıyla dolar endeksi Euro, Japon Yen’i, İngiliz Pound’u, Kanada Dolar, İsviçre Frangı ve İsveç Kronu’ndan oluşan 6 farklı para birimi karşısında doların değerini göstermektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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