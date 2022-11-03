Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yıllar sonra gelen dolar tahmini sosyal medyayı salladı







Özgür Demirtaş’tan yıllar sonra gelen dolar tahmini!







Dolar endeksi nedir?

Dolar kurunda dalgalı seyir devam ederken yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, uzun süre sonra ilk kez dolar tahmini yaptı. Özgür Demirtaş’ın enflasyon ile ilgili açıklamaları ve ekonomiye yönelik eleştirileri sosyal medyada en çok tıklananlar arasında yer alıyor. Son olarak ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını değerlendirerek FED’in en büyük hatasının parasal sıkılaşmada çok geç kalmak olduğunu söylemişti.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ekonomist Özgür Demirtaş, ABD’deki enflasyon rakamlarıyla birlikte artırılan faizlerin, dolar endeksini yükseltmeye devam edeceğini ifade etti. Dolar endeksinde yeni bir rekor gelmesini beklediğini söyleyen Demirtaş, yaptığı paylaşımda dolar endeksinin 2000’li yıllardaki rekorunu kıracağını iddia etti.Dolar tahmininde bulunmaktan geri duran ve ekonomiye ilişkin açıklamalarıyla gündem olan Özgür Demirtaş’ın dolar açıklaması piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Demirtaş’ın paylaşımı sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.Ekonomist Özgür Demirtaş’ın dolar açıklamasının ardından dolar endeksi nedir sorusu akıllara geldi. Dolar endeksi en basit şekliyle şu şekilde açıklanabilir: Dolar endeksi yani DXY, doların diğer para birimleri karşısındaki duruşunu ifade eden uluslararası bir değerlendirme endeksidir. ABD doları eğer diğer para birimleri karşısında güç kazanırsa endeks yükselir. Diğer para birimleri genellikle ABD ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşmaktadır. Genel itibarıyla dolar endeksi Euro, Japon Yen’i, İngiliz Pound’u, Kanada Dolar, İsviçre Frangı ve İsveç Kronu’ndan oluşan 6 farklı para birimi karşısında doların değerini göstermektedir.