Ekonomist resmen açıkladı! Gram altın 300 TL birden yükselecek! O tarihten önce alan sevinecek, satan karalar bağlayacak!













Ekonomist Tuna Kaya, ons altının fiyatının 2 bin 200 liradan 1421 liraya kadar dolar kuruna bağlı olarak değişebileceğini belirtti.Ekonomist Tuna Kaya, resmi YouTube kanalından yaptığı yorumlarla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Son olarak altının gelecek fiyatının ne olacağı konusunda tahminlerini paylaşan Kaya, 1421 TL olduğunu bildirdi.Kaya'nın konuyla ilgili değerlendirmelerine göre, dolar kurunun 23 lira seviyelerine ulaşması durumunda ons altın ve gram altının fiyatı 1421 TL olacak. Ancak 26 lira olarak hesaplanan dolar kurunda durum değişiyor. Ons altının 2 bin 200 lira olarak hesaplanması durumunda, gram altının fiyatı 1839 TL olarak belirleniyor. Kaya'nın tahmini göre, altın fiyatlarının yıl ortasına kadar 1800 TL seviyelerine kadar gerilemesi beklenebilir. Ancak bu beklentiyi destekleyen fiyat hareketleri sürerse, altının fiyatının bu seviyelerde kalması bekleniyor. Ekonomist Kaya, altın yatırımcılarının bu gelişmeleri yakından takip etmesini öneriyor.