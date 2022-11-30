Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek olursa yer yerinden oynar

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklaması ardından yükselmesi beklenen dolar kuru 18,60 seviyesinde yatay bir çizgide ilerlemeye devam etmişti. Piyasalarda hareketlilik sürerken ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den yeni bir dolar kuru tahmini geldi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabından sık sık dolar kuru ile ilgili paylaşım yapıyor. Yeni bir paylaşım yapan Geçer, doların yükselme şansının olmadığını belirterek herkesi şaşırttı.
“ Doların yükselme şansı yok edildi “
Ekonomist Selçuk Geçer, daha önceki tahminlerinde dolar kurunun yıl sonuna kadar 20 TL’nin üzerine çıkacağını iddia ediyordu. Ancak ABD enflasyonunda gerileme yaşanması sebebiyle dolar kuru diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Bu gelişmenin ardından her zaman doların yükseleceğini söyleyen Selçuk Geçer’den “ doların yükselme şansı yok edildi “ şeklinde bir açıklama geldi. İlerleyen dönemde oluşabilecek olağanüstü durumlar dışında doların değer kaybetmeye devam edeceğini söyleyen Geçer, dolar kurunun yükselmeyeceğini ancak Türkiye’de de düşmeyeceğini ifade etti.