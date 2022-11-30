EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 18:51

Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek olursa yer yerinden oynar

Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Dolar kuru değer kaybederken Türkiye için vaziyet çok farklı olabilir. İşte o dolar tahmini...

EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 18:51
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Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek olursa yer yerinden oynar


Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklaması ardından yükselmesi beklenen dolar kuru 18,60 seviyesinde yatay bir çizgide ilerlemeye devam etmişti. Piyasalarda hareketlilik sürerken ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den yeni bir dolar kuru tahmini geldi.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabından sık sık dolar kuru ile ilgili paylaşım yapıyor. Yeni bir paylaşım yapan Geçer, doların yükselme şansının olmadığını belirterek herkesi şaşırttı.

“ Doların yükselme şansı yok edildi “



Ekonomist Selçuk Geçer, daha önceki tahminlerinde dolar kurunun yıl sonuna kadar 20 TL’nin üzerine çıkacağını iddia ediyordu. Ancak ABD enflasyonunda gerileme yaşanması sebebiyle dolar kuru diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Bu gelişmenin ardından her zaman doların yükseleceğini söyleyen Selçuk Geçer’den “ doların yükselme şansı yok edildi “ şeklinde bir açıklama geldi.

İlerleyen dönemde oluşabilecek olağanüstü durumlar dışında doların değer kaybetmeye devam edeceğini söyleyen Geçer, dolar kurunun yükselmeyeceğini ancak Türkiye’de de düşmeyeceğini ifade etti.

Dolar 35 TL olabilir

Dikkat çeken paylaşımında çelişen ifadeler kullanan Selçuk Geçer, doların yükseleceğini her seferinde yineliyor. Bir başka paylaşımında ise ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon yani yüzde 8,5 9 aralığı görülürse o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksinin mümkün olabileceğini belirtti.

Dolar endeksinin güne 0.225 yükselişle başladığını, yeni haftada 106.135 seviyesinden işlem göreceğini ifade etti. ABD’nin enflasyonu frenlediğinin altını çizen Geçer, önümüzdeki aylarda dolar değer kaybetmeye devam ederken Türkiye’de yükseleceğini ve dolar kurunun 35 liraya kadar çıkabileceğini belirtti. Dolar kuru son bir aydır 18,60 – 18,65 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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