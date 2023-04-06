Ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi! Parası olan altın ve dolar alsın! O seviyeyi görecek!

Ekonomi dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Selçuk Geçer, son açıklamalarıyla dolar ve altın piyasalarında ses getirdi. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarının önemine işaret eden Geçer, dolar ve altının rekor seviyelere ulaşacağını öngördü. Altın yatırımı yapmak isteyenlerin kafasındaki "alınmalı mı, satılmalı mı?" sorularını da yanıtlayan Geçer, belirli bir tarih vererek o tarihte yatırım yapmanın zenginlik getireceğini iddia etti. son dakika
gelişmeleri ve Selçuk Geçer'in dolar ve altın tahminleri merakla takip ediliyor.
ALTIN HENÜZ ZİRVEYİ GÖRMEDİ
Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatları hakkında yatırımcılara ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığını ve bu rekorların devam edeceğini söyleyen Geçer, "Altın hakkında sık sık sorular alıyoruz. Altın ne olacak, zirveye mi ulaştı, bitti mi?" diyenler olduğunu belirtti. Ancak Geçer, altın zirvesinin henüz görülmediğini vurgulayarak, "Örneğin, FED'in faiz indirimleri veya faizlerin tepe noktasına ulaştığına dair konuşmalar başladığında, altındaki gerçek sıçramayı o zaman göreceğiz" dedi.
ALTINDA KIRILMANIN OLACAĞI TARİHİ SÖYLEDİ
Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarına bağlı olarak yön bulduğunu belirterek, FED'in faiz artışına gitmeyeceğini ancak faiz indirimi de yapmayacağını öngördü. Haziran ayında FED'in faizleri sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarında bir kırılma olacağını ifade eden Geçer, altının yeni rekorlar kıracağı tarihi de bu ay olarak açıkladı. Türkiye'de yaklaşan genel seçimlerin ardından altın fiyatlarında büyük bir kırılmanın olacağını öngören Geçer, aynı tarihleri dolar kuru için de işaret etti.
ALTIN ALIM SATIMI YAPILMALI MI?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken vatandaşların ne yapması gerektiği konusu, ekonomist Selçuk Geçer tarafından da ele alındı. Altın yatırımı yapmayı düşünenler için son fırsatların geldiğini belirten Geçer, ABD'deki yüksek enflasyon ve faizlerin bunu yakalayamaması nedeniyle güvende hissetmek isteyen yatırımcıların altına yöneldiğini ifade etti. Ayrıca merkez bankalarının da altın almaya başladığını hatırlatan Geçer, son olarak ABD'de yaşanan bankacılık krizinin de altın fiyatlarını tetiklediğini belirtti. Dolayısıyla Geçer, altın yatırımının iyi bir seçenek olduğunu söyleyerek yatırımcılara altın almaları konusunda öneride bulundu.