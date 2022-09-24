EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 00:47

Ekonomistlerden açıklama geldi! Kritik gün belli oldu! Doların fırtınası çok şiddetli olacak..

Dolar ve Euro, Türk lirası karşısında bir süre sonra ilk kez 18 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. ABD'nin faiz kararının doların gücüne dikkat çekmesi üzerine Türkiye'de dolar fırtınası eseceği açıklandı. Bu açıklama ise ekonomistler tarafından yapıldı.

EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 00:47
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Ekonomistlerden açıklama geldi! Kritik gün belli oldu! Doların fırtınası çok şiddetli olacak..


Tüm gözler dün ABD'nin faiz kararına çevrilmişti. Ekonomistler, Türkiye'de dolarının yönünü de belirleyen faiz kararına ilişkin açıklama yaptı. Ekonomistler, doların yarından itibaren çok değişken bir durum içine gireceğini söylediler. Bu değişkenlik ise deyim yerindeyse taş üstünde taş bırakmayacak cinsten olacak..

Dolar fırtınası çok şiddetli olacak!

Dün açıklanan ABD faiz kararının ardından doların gücüne ilişkin notlar Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir'den geldi. 23 Eylül'den sonra yani yarın Türkiye ekonomisini büyük bir tehlikenin beklediğini savundular. Her iki ekonomist de doların 23 Eylül'de kırılacağı konusunda uyardı.



Dolarda kritik gün 23 Eylül

Evren Devrim Zelyut'a göre enflasyon verilerinin açıklanması dolar ve TL için büyük rol oynayacak. Zelyut, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında aylık enflasyon oranının 8,5'ten 8,3'e düştüğünü ve 23 Eylül'den sonra doların TL karşısında zor bir döneme girebileceğini ifade etti. Buna neden olarak ise fiyat artışının mevcut seviyede kaldığını ve genele yayıldığını görebileceğimizi aktaran Zelyut, enflasyonun düşük olmasının nedeninin benzin fiyatlarındaki yüzde 10'luk düşüş olduğunu ifade etti.

ABD'nin benzin fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Evren Devrim Zelyut, "ABD'de benzin fiyatlarında yüzde 10'luk bir düşüş enflasyonun düşmesine yardımcı oldu. Petrol fiyatları stratejik rezervleri satarken düştü ve Joe Biden OPEC üzerinde baskı kurdu. Ancak ileriye dönük olarak, ABD stratejik petrol rezervlerini inşa ederken 100 dolarlık petrol fiyatlarını göreceğiz. Bu, ABD enflasyonunu tersine çevirecek ve etkileyecektir. Bu, dolar/TL'yi deviren ve çarpan dolar endeksi ve tahvilidir. Eylül sonu toplantısı bir dolar koparma toplantısı olacak." diye konuştu.

"Eylül ayı sonunda dolar kırılacak"

Zelyut, salgın dönemi sürecinde basılan madeni paralar için çekilme takviminin ertelenebileceğini ve daha fazla para çekilebileceğini belirterek, dolar endeksi ve tahvillerin yükseleceğini açıkladı. Eylül sonunda Türkiye'de doların yükseleceğini ve doların kırılacağını açıkladı.

Avrupa'da taş taş üzerinde kalmayacak!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz artış kararları hakkında değerlendirmelerde bulunan Remzi Özdemir, özellikle 100 baz puanlık bir artış olursa ABD faizleri yükselmeye devam ederse ne olacağını söyledi. Ekonomilerin çkme ihtimallerinin yüksek olacağının tahmin edildiği vurgusunu yapan Özdemir, hisse senedi piyasaları çalkantı içinde ve en önemlisi yerel para birimlerinin sarsıntıda olduğunu belirtti. Özdemir açıklamasının devamında Türkiye'nin FED tarafını iyi okumadığı konusunu da eleştirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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