EKONOMİ
14 Mart 2023 - 10:30

Ekonomistten değil kuyumcudan! Kuyumcular altın alım fırsatı için o tarihi işaret etti!

Altın fiyatları üzerinde ABD'den gelen açıklamalar etkili olmaya devam ederken gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları merak konusu oldu. Yaşanan gelişmeler ardından kuyumculardan altının gram fiyatları için tahminler geldi. Bakın yaz aylarında altın fiyatları ne olacak?

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 10:30
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Ekonomistten değil kuyumcudan! Kuyumcular altın alım fırsatı için o tarihi işaret etti!
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Altın fiyatları için kritik veriler açıklanırken ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında enflasyon verilerini paylaştı. Tarım dışı istihdam, Şubat ayında 205 bin kişi artışı beklenirken 311 bin geldi. Ocak ayı verilerine bakıldığında ise 504 bin revize bilgisi paylaşıldı. Altın fiyatları enflasyon odaklı devam ederken hafta içinde ABD Senatosu ve Meclis'te konuşmalarda bulunan Powell, faiz kararını açıklayacaklarını belirtti.

22 Mart tarihinde yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde istihdam seti, ABD'de işgücü sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini söylerken ekonomistler ise TÜFE'nin aylık bazda yükselmeye devam edeceğini söyledi.

GRAM ALTIN GÜNCEL RAKAMI



Yaşanan hareketlilik üzerine ons altın fiyatı bugün 1872 dolar seviyelerinde yer aldı. Gram altın fiyatları ise ons altına destek verirken gram altın ise 1.118 TL seviyelerinden 1.140 TL'ye kadar yükseldiği bilgileri paylaşıldı.

Çeyrek altın

Alış:1.883,96

Satış:1.904,45

Altın fiyatları

Cumhuriyet altın

Alış:7.509

Satış:7.590

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 1.049,32

Satış: 1.062,97

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalardaki dalgalanmalar üzerine alım fırsatı doğarken kuyumcu esnafı, elindeki altını satmak isteyenleri ise bir süre beklemeleri yönünde uyardı. Kuyumcu Emre Öztürk, yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam ederken yaşanacak her düşüşün alım fırsatı oluşturduğunun altını çizdi. Öztürk, altının gram fiyatının 1150 seviyelerine tırmanmasıyla bu hafta FED tarafından gelecek faiz artırımı için gram altının rekor kıracağı beklentisi çoğaldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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