Ekonomistten değil kuyumcudan! Kuyumcular altın alım fırsatı için o tarihi işaret etti!

Altın fiyatları için kritik veriler açıklanırken ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında enflasyon verilerini paylaştı. Tarım dışı istihdam, Şubat ayında 205 bin kişi artışı beklenirken 311 bin geldi. Ocak ayı verilerine bakıldığında ise 504 bin revize bilgisi paylaşıldı. Altın fiyatları enflasyon odaklı devam ederken hafta içinde ABD Senatosu ve Meclis'te konuşmalarda bulunan Powell, faiz kararını açıklayacaklarını belirtti. 22 Mart tarihinde yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde istihdam seti, ABD'de işgücü sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini söylerken ekonomistler ise TÜFE'nin aylık bazda yükselmeye devam edeceğini söyledi.
GRAM ALTIN GÜNCEL RAKAMI
Yaşanan hareketlilik üzerine ons altın fiyatı bugün 1872 dolar seviyelerinde yer aldı. Gram altın fiyatları ise ons altına destek verirken gram altın ise 1.118 TL seviyelerinden 1.140 TL'ye kadar yükseldiği bilgileri paylaşıldı.