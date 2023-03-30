EKONOMİ
30 Mart 2023 - 11:27

Ekonomiye güven Mart ayında düşüş trendine devam etti!

Ekonomik güven endeksiyle ilgili verilerin Şubat ayında yüzde 0,3 düşmesi sonrasında Mart ayında da yüzde 0,2 düşerek 98,8 olduğu bildirildi.

EKONOMİ
30 Mart 2023 - 11:27
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Ekonomiye güven Mart ayında düşüş trendine devam etti!
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TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 2023 Mart ayına ait ekonomik güven endeksi verilerinin bir önceki ay verilerine oranla yüzde 0,2 düşerek 98,8 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait 'Ekonomik Güven Endeksi' verilerini yayınladı. Şubat ayında 99,1 olan ekonomik güven endeksinin Mart ayı verilerinde yüzde 0,2 düşüş sağladığı ve 98,8 olduğu belirtildi.



Ekonomiye güven Mart ayında düşüş trendine devam etti!

BİR ÖNCEKİ AYA ORANLA YÜZDE 2,9 ORANINDA DÜŞÜŞ

Mart ayında bir önceki ay verilerine oranla tüketici güveni yüzde 2,9 düşüş ile birlikte 80,1, perakende güveni yüzde 4,4 düşü ile birlikte 117,7 ve inşaat güveni yüzde 1,5 düşüşle 88,5 oldu.Reel sektör (imalat) güven endeksinin ise yüzde 1,7 artışla 104,1'e, hizmet sektörü güven endeksinin de yüzde 1,1 artışla 116,8'e yükseldiği aktarıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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