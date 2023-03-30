TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 2023 Mart ayına ait ekonomik güven endeksi verilerinin bir önceki ay verilerine oranla yüzde 0,2 düşerek 98,8 olduğu bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait 'Ekonomik Güven Endeksi' verilerini yayınladı. Şubat ayında 99,1 olan ekonomik güven endeksinin Mart ayı verilerinde yüzde 0,2 düşüş sağladığı ve 98,8 olduğu belirtildi.
EKONOMİ
30 Mart 2023 - 11:27
Ekonomiye güven Mart ayında düşüş trendine devam etti!
Ekonomik güven endeksiyle ilgili verilerin Şubat ayında yüzde 0,3 düşmesi sonrasında Mart ayında da yüzde 0,2 düşerek 98,8 olduğu bildirildi.
EKONOMİ
30 Mart 2023 - 11:27