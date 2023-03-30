Ekonomsitlerden şaşkına çeviren tahmin! Dolar 15 Mayıs'ta o seviyeye ulaşacak: Doları olan olmayan uyarıldı

Dolar yatırımcısı vatandaş dolar kurunda yaşanan yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki dolar kurundaki hareketlilik ile ilgili uzmanlar neler diyor? Dolar kaç TL'ye yükselecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELİŞ14 Mayıs tarihinde yaşanacak genel seçimler sonrasında uzman isimler doların artışının hızla devam edeceğini söylüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre borsanın 500-550 seviyelerinde seçime kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak yabancı yatırımcı gelir ve seçimden sonra hükümet kabul ederse 2001 senesinden sonraki gibi bir düzelme olacağı tahmin ediliyor.
Uzman Tolga Uysal faizlerin artmasının bir strateji olduğunu ve iktidara kim gelirse gelsin dolar kurunun 25 TL seviyesine yükseleceğini söylüyor. Uysal, dolar ve Euro için düzeltme yapılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Uysal, seçime kadar doların 19.50 TL seviyelerinden çok oynamayacağını, artık bankaların kredi verme olasılıklarının da düşük olduğunu, BDDK kuralı, aktif satış gibi durumlarla büyük bir sıkıntı yaşandığını, ithalat yapacak olan kişinin dolarla ham madde aldığını ama parayı tutamadığını ya da bankadan kredi alamadığını, geçtiğimiz hafta bankaların döviz sektöründe çok sıkıntı yarattığını ve bu tablonun seçime kadar devam edeceğini düşündüğünü belirtti.