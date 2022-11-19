Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi







Aralık ayında izleyicisiyle buluşacak







Dizinin konusu;

Senaryosunu Poyraz Karayel, Kaçış gibi yapımların senaristliği yapmış olan Ali Doğançay yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan'ın oturduğu dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Başarılı kadrosu ile merak uyandıran dizi de Kaan Yıldırım, Özgecan Gürel ve Kerem Alışık başrollerde. Kaan Yıldırım ve Özgecan Gürel'i aynı projede buluşturan yapım duyulduğu ilk günden beri merak ediliyordu.Dizinin sonunda yayın tarihi ve kanalı belli olan dizi aralık ayında izleyicisiyle buluşacak. Aralık ayında Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Antep'te devam eden dizinin, Antep çekimleri tamamlandıktan sonra çekimlere Almanya'da devam edecek.Mili İstihbarat Teşkilat'nın yetiştirdiği yetenekli ajanlardan olan Korkut (Kaan Yıldırım)'ın gerçekleştirdiği operasyonları konu alacak.