MEDYA
19 Kasım 2022 - 10:55

Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi

Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı, kadrosunda, Kiraz Mevsimi, Diriliş Ertuğrul, Büyük Selçuklu, Hekimoğlu, "Yargı dizilerinin oyuncuları olan dizi Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekimleri tüm hızıyla süren dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak konusuydu.

MEDYA
19 Kasım 2022 - 10:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi


Senaryosunu Poyraz Karayel, Kaçış gibi yapımların senaristliği yapmış olan Ali Doğançay yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan'ın oturduğu dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Başarılı kadrosu ile merak uyandıran dizi de Kaan Yıldırım, Özgecan Gürel ve Kerem Alışık başrollerde. Kaan Yıldırım ve Özgecan Gürel'i aynı projede buluşturan yapım duyulduğu ilk günden beri merak ediliyordu. 

özgecen gürel

Aralık ayında izleyicisiyle buluşacak



Dizinin sonunda yayın tarihi ve kanalı belli olan dizi aralık ayında izleyicisiyle buluşacak. Aralık ayında Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Antep'te devam eden dizinin, Antep çekimleri tamamlandıktan sonra çekimlere Almanya'da devam edecek.

Kaan Yıldırım

Dizinin konusu;

Mili İstihbarat Teşkilat'nın yetiştirdiği yetenekli ajanlardan olan Korkut (Kaan Yıldırım)'ın gerçekleştirdiği operasyonları konu alacak. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı
Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye bu yıl yayınlanacak mı, neden başlamadı?
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye bu yıl yayınlanacak mı, neden başlamadı?
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında flaş karar!
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında flaş karar!
Son Haberler
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan...
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi canavar ile ilgili yeni bir iddia geldi
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi...
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına taksit yapan bankalar
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına...
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket fırlattılar
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket...
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça...
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler, nasıl yararlanacak?
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler,...
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’ dedi
Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’...