Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Kaos geri dönüyor! Çekimden ilk görüntü paylaşıldı: Bakın yeni kadroda kimler var!

Bir dönem bir hayli takip edilen ve büyük bir hayran kitlesi olan Kurtlar Vadisi hakkında önemli gelişmeler gerçekleşti. Uzun yıllar Show TV'de yayınlanan ve büyük bir kitle tarafından sevilen Kurtlar Vadisi, aradan geçmeyi başaran zamana rağmen günümüzde de son derece popüler. Polat Alemdar ve Memati başta olarak dizinin karakterleri hala sosyal medya üzerinden sık sık gündem olmakta. Başrolde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin bulunduğu dizi için açıklamalarda yer alan Necati Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ama çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. şuandan itibaren hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" şeklinde konuşmuştu.
Hangi ünlü isimler kadroya dahil olacak?
Yapılan bilgilere göre yeni yayın döneminde Nejat İşler, Kenan İmirzalıoğlu ve Aras Bulut İynemli yüksek olasılıkla dizide bulunacak. İddialara göre, ilk bölüm 19 Ocak Perşembe saat 20.00'de yayınlanacak. Gelen iddiaya göre Teşkilat dizisinin Serdar'ı olarak tanınan Çağlar Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu 'da başrol olarak yer alacak. Bu haber Teşkilat hayranlarında büyük sevince kapı aralamıştı. Kurtlar Vadisi'nin ardından herhangi bir projede yer almayan Necati Şaşmaz, önceki aylarda usta sanatçı Mazhar Alanson'un televizyon programına katılarak seti çok özlediğini, bu dizinin kendisi ve izleyicileri için ayrı bir yere mevcut olduğunu ifade etmişti. "Hazırlıklar tamam" müjdesi de oyuncu tarafından verilmişti. Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun da hayranlarını sevince boğacak haberi verdi. Memati karakteri de dizi ile beraber ekranlara dönüyor. Ancak henüz diziye nasıl katılacağı bilinmemekte. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.