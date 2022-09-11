Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti

CNN yayın hayatına başladığında ilk haber bülteni sunuculuğunu üstlenen Bernard Shaw'ın hayatını kaybettiği söylendi. Ünlü bir ismin 82 yaşında hayatını kaybettiği de aktarıldı.
2001 yılında emekli olmuştu
CNN CEO'su Chris Licht'de açıklama!
CNN'in CEO'su Chris Licht, Bernard Shaw'ın vefatı sonrası bir açıklama yaptı. Licht, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Meslektaşım Bernard Shaw vefat etti. CNN, Haziran 1980'de başladığında Washington'da bir sunucuydu. Yirmi yılı boyunca, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Birinci Körfez Savaşı'nın ikonik haberlerine kadar birçok tarihi haber yayınladı. CNN'den ayrıldıktan sonra bile ailemizin bir parçası olarak kaldı."