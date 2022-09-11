DÜNYA
11 Eylül 2022 - 14:36

Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti

CNN'in ilk anchorman'i ünlü televizyoncu Bernard Shaw, hayatını kaybetti. 82 yaşındaki haber spikeri Shaw'ın zatürre nedeniyle öldüğü öğrenildi.

DÜNYA
11 Eylül 2022 - 14:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti


CNN yayın hayatına başladığında ilk haber bülteni sunuculuğunu üstlenen Bernard Shaw'ın hayatını kaybettiği söylendi. Ünlü bir ismin 82 yaşında hayatını kaybettiği de aktarıldı.

2001 yılında emekli olmuştu

Bernard Shaw

Bernard Shaw'ın ABD'nin Washington eyaletinde bulunan bir hastanede zatürreden öldüğü ve ölüm nedeninin de Kovid-19 ile ilgisinin olmadığı belirtildi. Bernard Shaw 2001 yılında emekli olduğu bilinirken ünlü anchorman'in ölümü hakkında açıklama yapıldı.

CNN CEO'su Chris Licht'de açıklama!



CNN'in CEO'su Chris Licht, Bernard Shaw'ın vefatı sonrası bir açıklama yaptı. Licht, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meslektaşım Bernard Shaw vefat etti. CNN, Haziran 1980'de başladığında Washington'da bir sunucuydu. Yirmi yılı boyunca, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Birinci Körfez Savaşı'nın ikonik haberlerine kadar birçok tarihi haber yayınladı. CNN'den ayrıldıktan sonra bile ailemizin bir parçası olarak kaldı."

Bernard Shaw

Cenazesi Pazar günü defnedilecek

Pazar günü toprağa verileceği öğrenilen Bernand Shaw, 22 Mayıs 1940'ta Chicago, Illinois'de doğdu. Babası bir demiryolu işçisiydi ve annesi bir ressam ve kahyaydı. Shaw, 1959'dan 1963'e kadar Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri'ne katıldı. 1966'da Illinois Üniversitesi'nden tarih derecesi ile mezun oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem !
İran'dan Avrupa ülkelerinin nükleer müzakerelerdeki tutumlarına tepki
İran'dan Avrupa ülkelerinin nükleer müzakerelerdeki tutumlarına tepki
Ukrayna: 'Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği topraklar geri alınmaya devam ediyor'
Ukrayna: 'Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği topraklar geri alınmaya devam ediyor'
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak
Son Haberler
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara...
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler başladı! Bu indirimler kuyruklar oluşturacak
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler...
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da...
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında...
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah...
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu...
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü...
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında...
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde...
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız...
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz...
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa...
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan...