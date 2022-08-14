MAGAZİN
14 Ağustos 2022 - 17:24

Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!

Bir dönem ekranlarda izlenme rekorları kıran Kara Melek dizisinin başrol oyuncusu Sanem Çelik'in son halini görenler gözlerine inanamadılar. Sanem Çelik, kendisini çok iyi hissettiği doğal halini paylaşırken güzel oyuncunun saçlarına aklar düştüğü görüldü.

MAGAZİN
14 Ağustos 2022 - 17:24
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Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!


90'lı yıllarda ekranlarda yayınlanan 'Kara Melek' dizisinin başrol oyuncularından Sanem Çelik, dizide gösterdiği performans ile büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Güzelliği ile göz kamaştıran Sanem Çelik, son olarak da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Ceylan karakterine hayat vermişti.

Sanem Çelik



Dizinin final yapmasıyla birlikte kendi kabuğuna çekilen Sanem Çelik, uzunca bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıktı. Kimsenin hiç beklemediği bir imajla ortaya çıkan Sanem Çelik'in bembeyaz saçları dikkatlerden kaçmadı.

Sanem Çelik'in yeni imajı çok beğenildi

Sanem Çelik

Güzelliği ile her zaman dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Sanem Çelik 'Kara Melek' karakteriyle hafızalarda yer alıyordu. Kendisine yeni bir imaj yapma kararı alan Sanem Çelik, gerçek rengini görmek istediği saçlarını boyatmadı ve beyazlar çıkan saçlarına sonunda kavuştu. Kendisinin kestiği saçlarıyla birbirinden güzel pozlar veren güzel oyuncu, bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sanem Çelik

Oldukça farklı bir görüntüye kavuşan ve son haliyle hayranlarını şaşırtmayı başaran Sanem Çelik, yeni imajıyla sosyal medyanın en çok konuşulan kadınlarından birisi oldu.

Doğal enerjilerle dolu yeni bir hayat

Sanem Çelik

Şifalı otlar ile uğraşmaya merak saran Sanem Çelik, yeni imajı ve doğallığın verdiği enerjiden çok fazla memnun olduğunu söyledi ve hayatını yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme üzerine kurmaya başladığını anlattı.

son haliyle büyük beğeni toplayan Sanem Çelik'in hayranları, doğal güzelliğe övgüler yağdırırken yeni saçlarına çok sayıda yorum aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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