Ekranların sevilen ismiydi! Onur Saylak o partiye üye oldu: 'Sen de gel' diyerek paylaştı







ONUR SAYLAK, TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NE ÜYE OLDU! İLK YORUM MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY'DAN GELDİ







Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından oyuncu Onur Saylak'ın babası ve ağabeyi de el yapımı konteynerler yaparak etkilenen bölgelere gönderdiler. Türkiye İşçi Partisi'ne üye olan Saylak'tan o anları paylaşan yeni bir paylaşım geldi. Detaylar haberimizde…Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi ve 10 ili yerle bir etti. Bu büyük felaketin ardından vatandaşlar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken ünlü oyuncu Onur Saylak, babası ve kardeşinin yapmış olduğu yardımları paylaşmıştı.Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.Onur Saylak yaptığı son paylaşım ile Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu düşündüren bir yorumda bulundu. Oyuncu "Sen de gel... TİP" diye yazdı. BARIŞ ATAY'DAN İLK YORUM Milletvekili Barış Atay dan ise yapılan bu paylaşıma "Hoşgeldin kardeşim" yorumu geldi. Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste 4 vekili mevcut. Bu isimler Barış Atay, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Erkan Baş...