Ekrem İmamoğlu Financial Times röportajı türkçe çevirisi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerini kazandığı takdirde görevimden alınabilirim"

İngitere'nin önde gelen yayın kuruluşu Financial Times, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaptı. İmamoğlu, gazeteye verdiği röportajında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen İBB Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sonrası İstanbul Belediye Başkanlığı'nın kendisinden elinden alınabileceğini belirterek 'Seçim iptal eden bir zihniyet her şeyi yapabilir' ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesi ile yaptığı röportajında Türkiye'de giderek büyüyen ekonomik krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülke tarihinin en önemli ekonomik krizi arasında yer alırken iş dünyasındaki liderlerin bu konuda sessiz kalmalarına teki gösterdi ve iş dünyasının konuyla ilgili cesaret gösterememesini üzüntüyle izlediğini söyledi.Türkiye'de enflasyon rakamlarının yüzde 70 ve üzeri olduğuna ve yoksul insan sayısının giderek arttığına dikkat çeken İmamoğlu, Türk ekonomisinin maalesef yolun sonuna yaklşatığı değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da alışılmış bir durumun dışında olan politikalarına karşı da daha açık konuşmamasının kötüye giden ekonomik krizden de sorumlu olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını söyleyen İmamoğlu, Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirket yönetimlerine de “cesur olma” çağrısında bulundu.Tüm sorulara açık yüreklikle yanıtlar veren İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine 2023 seçimlerine ilişkin düşüncelerine yönelik bir soru yöneltildi ve o soruya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacak veya kazanamayacak söylemlerinin doğru olmadığını düşündüğünü söyledi. Doğru adayı seçmenin aslından daha çok önemli olduğunu kaydeden İmamoğlu, şuan ki hükümetin seçimi kazanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedip seçimi yeniden tekrarlatmaya çalışırsa, daha önce İstanbul'da olduğu gibi büyük bir yenilgi yaşayacağından emin olduğunu savunan İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde kendisini görevden alabileceği düşüncesinin de oluştuğunu söyledi.