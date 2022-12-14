MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 20:45

Ekrem İmamoğlu'na ünlü isimlerden destek yağıyor

Sosyal medyadanın en büyük gündemi İmamoğlu davasıydı davayla ilgili gelişmeler sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu…

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 20:45
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Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında ki gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu’nun makamını kaybetmesi ve seçimlerde aday olamamasına sebep olacak siyasi yasak kararı büyük tepkilere yol açtı. An itibariyle sosyal mecra Twitter da Türkiye gündemine oturan başlık altında ünlü isimlerdende büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. İş insanı Nevzat Aydın’dan Piyanist Fazıl Say’a Fifa Hakemi Selçuk Dereli’den Yönetmen Gani Müjde’ye Rapçi Ceza’dan komedyen Cem Yılmaz’a fenomen Danla Biliç’den bir çok siyasi isme kadar herkes destek mesajları yayınlıyor. 

Ekrem İmamoğlu

Cem Yılmaz’dan ağır eleştiri 



Komedyen Cem Yılmaz’ın paylaşımı hiç şüphesiz sosyal medyanın en çok dikkat çeken paylaşımı oldu konu ile alakalı ‘Politika yok ki ‘ diyen komedyenin paylaşımı büyük destek aldı.  Cem Yılmaz

Bazı ünlü isimlerden gelen destek tweetleri de Cem Yılmaz ile benzer şekildeydi. Fazıl Say

Ceza

Danla Biliç

Selçuk Dereli

Gani Müjde

Nevzat Gür

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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