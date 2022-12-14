Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor







Cem Yılmaz’dan ağır eleştiri







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında ki gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu’nun makamını kaybetmesi ve seçimlerde aday olamamasına sebep olacak siyasi yasak kararı büyük tepkilere yol açtı. An itibariyle sosyal mecra Twitter da Türkiye gündemine oturan başlık altında ünlü isimlerdende büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. İş insanı Nevzat Aydın’dan Piyanist Fazıl Say’a Fifa Hakemi Selçuk Dereli’den Yönetmen Gani Müjde’ye Rapçi Ceza’dan komedyen Cem Yılmaz’a fenomen Danla Biliç’den bir çok siyasi isme kadar herkes destek mesajları yayınlıyor.Komedyen Cem Yılmaz’ın paylaşımı hiç şüphesiz sosyal medyanın en çok dikkat çeken paylaşımı oldu konu ile alakalı ‘Politika yok ki ‘ diyen komedyenin paylaşımı büyük destek aldı.Bazı ünlü isimlerden gelen destek tweetleri de Cem Yılmaz ile benzer şekildeydi.