GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 16:20

Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet tarafının adayının kim olacağı merakla beklenirken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan net bir açıklama geldi. İmamoğlu, seçimlerde tüm CHP'liler olarak adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, nihayetinde kararları 6'lı masanın vereceğini söyledi.

GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 16:20
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!


İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Yeni Sabah programına konuk oldu. 

Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı



İmamoğlu, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi, cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirerek çocuğunun sistematik olarak uğradığı cinsel istismar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, mezhep ve cemaat tarikatları hakkındaki görüşlerini "Maalesef çocuklarımız oraya gidiyor ama biz özel imkânlar sağlayamıyoruz. Buraların bakım müfredatı ve burada verilen eğitimler nasıl? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor" sözleriyle açıkladı.

"BU İKTİDAR BUNDAN SONRA SEÇİM KAZANAMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İamoğlu, AKP'nin bir projesi olan Kanal istanbul ile ilgili olarak projeyi yapamayacaklarını, bunun mümkün olmadığını belirterek "Gidecekler. Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz" dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına karşılık olarak ise çok net yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı

"CHP'LİLERİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Ekrenm İmamoğlu, canlı yayın sırasında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşurken tüm CHP'lilerin adayının genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, sonuçta nihai kararı 6'lı masanın vereceğini söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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