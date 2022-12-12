Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Yeni Sabah programına konuk oldu.
İmamoğlu, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi, cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirerek çocuğunun sistematik olarak uğradığı cinsel istismar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, mezhep ve cemaat tarikatları hakkındaki görüşlerini "Maalesef çocuklarımız oraya gidiyor ama biz özel imkânlar sağlayamıyoruz. Buraların bakım müfredatı ve burada verilen eğitimler nasıl? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor" sözleriyle açıkladı.