Ekrem İmamoğlu'ndan seçim gecesi itirafı: Biz oyunu Mansur Yavaş'la bozduk!







'ÜZGÜNÜM DAHA İYİSİNİ BEKLİYORDUM'











'SİSTEM İYİ ÇALIŞTI, ONURSAL ADIGÜZEL'İN HAKKINI YEMEYEYİM'

'KURGU VARDI, YÜZDE 50,03 İLE KAZANDIRABİLMEK İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR'

Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanı yardımcı adayı olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de yayınlanan bir programa katıldı. Canlı olarak ekranlara gelen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, seçim gecesi ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs günü yapılacak olan kinci turu sorulduğunda Ekrem İmamoğlu, “Birinci tura göre çok daha kolay. İlk tur daha zordu. Tıpkı 31 Mart gibi. Ana zorlu seçimimiz 31 Mart günüydü. Çok az bir farkla kazandık. Nasıl ki bu ilk seçim ile ikinci seçimin arasında olan duygu farklıysa, şu anki duygunun da aynı olduğunu düşünüyorum" dedi. İmamoğlu, "Katılan gönüllü sayısında inanılmaz bir artış gördük. Ben bile beklemiyordum bu sonucu. 110 binden birden 210 bine çıktık. İşte Türk gönüllü sayısı bu." Büyük bir ivme var" diye konuştu.Seçimden çok daha iyi bir sonuç beklentisi olduğundan bahseden İmamoğlu, "Üzgünüm, ilk turun sonunda aslında daha iyi bir sonuç bekliyordum. Kazanma ihtimalini gördük. İki puan daha kazanma şansı karşılaştırıldı. CHP, 2018 seçimlerine göre bugün yalaşık 2 milyondan fazla oy almış görünüyor. AK Parti'de ise yüzde 7'ye yakın bir düşüş var" diye konuştu.Ekrem İmamoğlu, Isparta mitinginde yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Geceleri zafer tezahüratları ve balkon konuşmalarıyla seçim kazanılmaz. Ben Isparta'da 'Biziz, bu seçimin yapılmasına izin vermeyeceğiz' dedim, yapamadı. Sohbetimiz çok önemli. Mansur Yavaş'a verdiğimiz mesaj, o geceki oy talebimiz ve sistemimiz işe yaradı. Onursal Adıgüzel'i karalamayacağım. Boşluklarımız var, sandıkta boşluklarımız var. Hazır değiliz. Yaklaşık üç sandık protesto ettik ama bu sonucu değiştirmedi" dedi. Seçim gecesi ABB başkanı Mansur Yavaş ile birlikte yaptıkları açıklamalar hakkında konuşan Ekrem İmmaoğlu, “Veriler o gece elimizdeydi. Bu verilerden ne elde ettiğimizi konuştuk. O günler, o gece, Sayın Kılıçdaroğlu dışında, o geceyi açıkladık. Biz yapacağız, karar verdik” dedi.AA'yı eleştiren İmamoğlu, konuşmasında “Kaos vardı, yıldırma vardı. Neden orada? Şaka gibi yüzde 60 ile başlatan bir Anadolu şirketi var. 2019 seçimlerini İstanbul'da açan Binali Yıldırım, yüzde 58,56 önde, İstanbul'un tamamı sarı. Peki nasıl bitiş oldu, İmamoğlu öndeydi. Daha da kötüsü, Sayın Yavaş'ın rakibi olan Mehmet Özhaseki de yüzde 82.03 ile başladı. Yazık sana, yazık sana. Ajan sürecinin sonucu etkilediğine dair hala bir hipotez var. 50.03 ile seçimi kazanmayı hesapladılar. Mansur Yavaş ile oyunu bozduk. Dışarı çıktık, verileri sağladık, verilere sahip olduğumuzu gösterdik. Kurgusu bozduk" ifadelerini kullandı.