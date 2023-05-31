Ekrem İmamoğlu'nun cezasının onandığı iddialarına avukatından yalanlama!













"EKREM İMAMOĞLU'NUN ACELESİ VAR!"

Hürriyet yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilmiş olan hapis cezasının onandığını savundu. İmamoğlu'nun avukatlığını yapan Kemal Polat ise, Selvi'nin gazetesinde yazdığı köşe yazısındaki ifadelerin aksine herhangi bir yeni gelişme gerçekleşmediğini aktardı. Polat, konuyla ilgili açıklamasında "İmamoğlu dosyası henüz istinafta, ancak henüz bir karar verilmedi." derken bugün yetkili mahkemenin kalemi ile görüştüğünü, dosyanın sırada beklediğini ve henüz dosyayla ilgili bir işlem yapılmadığını ifade etti.Hükümete yakın olduğu bilinen Abdülkadir Selvi, gazetesindeki köşe yazısında Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) üyesine hakaret ettiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından onandığını öne sürdü.Selvi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminin ertesi sabah vermiş olduğu "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı ile birlikte onaylanan karardan kaynaklandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:"Ekrem İmamoğlu, YSK'lılara hakaret etmekten 2 yıl 7 ay 15 gün süreli hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu, bu kararı Yargıtay'a götürdü. Kaybetti, hızla göreve aday olması için mesaj gönderdi. CHP, Yargıtay'dan aldığı bir haberin yürürlüğe girmesinden dolayı İmamoğlu, İstinaf'ın mahkumiyetini doğruladığını biliyordu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bununla birlikte, “Siyasi yasak kapsamına girersem artık İBB adayı olamam. "Karar kesinleşmeden ben CHP genel başkanı olursam ana muhalefet liderini ihraç edemezler" diye düşündü. Bu yüzden acelesi var diyoruz. Yargıtay tarafından uygun görülse bile Yargıtay'a giden bir yol var. İmamoğlu, "Yargıtay 6-7 ay içinde onaylarsa aday olamam" diye düşünmüş olabilir." Abdülkadir Selvi'nin bu iddilarının hemen ardından İmamoğlu'nun avukatşığını yapan Kemal Polat ise, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Bugün bir gazeteci arkadaşım müvekkilim İBB Başkanı ı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezasının temyizde onandığını yazdı. Ekrem İmamoğlu'nun son açıklamaları dava sonucuyla alakalı. İmamoğlu davası temyiz ediliyor ama henüz karar verilmiş değil. Bugün yetkili mahkemeyle görüştüm, dava devam ediyor. Herhangi bir işlem yapılmamıştır" dedi.