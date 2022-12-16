SİYASET
16 Aralık 2022 - 19:30

Ekrem İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi! Altılı masa üyeleri Saraçhane'de toplanıyor

Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirilen dava kapsamında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görülen davanın ardından Ekrem İmamoğlu İstanbulluları Saraçhane’ye davet etti. İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi. 6'lı masa liderleri saat 16.00'da Saraçhane'de bir araya geldi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

SİYASET
16 Aralık 2022 - 19:30
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Ekrem İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi! Altılı masa üyeleri Saraçhane'de toplanıyor


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında açılan davası sonuca bağlandı. YSK üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun davası dün gerçekleştirildi. Dava sonucunda Ekrem İmamoğlu'na 2yıl 7ay 15gün hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra İmamoğlu, siyasi haklarından da mahrum kalacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

SARAÇHANE'DE BİR ARAYA GELİYORLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dava sürecinde sosyal medyadan İstanbulluları İBB binası önüne çağırdı. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan İmamoğlu, “16 milyonun evi Saraçhane’dir.” ifadelerini kullandı. İstanbul ve Türkiye'nin iradesine yeniden sahip çıkacağına dile getiren İmamoğlu, “Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum"dedi.



İmamoğlu'nun birlik çağrısında da yanıt gecikmedi.Ekrem İmamoğlu dava sonucunu da vatandaşlarla paylaştı. Dava sonucunun belli olması ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek olmak için vatandaşlarla bir araya geldi.

Altılı Masa Saraçhane'de

ALTILI MASA SARAÇHANE’DE TOPLANIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan çağrı kapsamında sosyal medyada tek yürek oldu. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte Ekrem İmamoğlu altılı masa üyeleri ile saraçhane'de bir araya geliyor. Bugün saat 16.00'da İmamoğlu ve altılı masa bir araya geliyor.

İmamoğlu'nun daveti de cevapsız kalmadı. Altılı masa liderleri ve parti teşkilatı Saraçhane'de toplanacak.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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