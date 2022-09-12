EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 12:00

Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenciyi yurt telaşı sardı. Özel üniversitelere kıyasla daha uygun fiyatlarla öğrencilere barınma imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yurtlarının yerleştirme sonuçları açıklandı. Müjdeli haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu.

EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 12:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerinin heyecanla bekledi yurt başvuru sonuçlarına dair son dakika açıklaması yaptı.

Başkan İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Yükseköğretim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu. İhtiyaç tespitini özenle yaptık, bütün misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İBB yurt yerleştirme sonuçları nereden sorgulanıyor?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuru sonucunu öğrenmek isteyen öğrencilerin "yurtsonuc.ibb.gov.tr" adresine girerek işlemlerini yapmaları gerekiyor.

İBB yurtları kaç tane?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il genelinde 6 kız, 4 erkek yurdu olacak şekilde toplam on yurt ile üniversite eğitimi alan öğrencilere barınma imkanı sunuyor. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede yer alan şartları taşıyan tüm üniversite öğrencileri başvuru yaparak, belli bir ücret karşılığında yurtlarda kalmaya hak kazanıyor.

 ibb yurt yerleştirme sonuçları

İBB yurt başvuru şartları nelerdir?

Yurt başvuru işlemleri https://yurt.ibb.istanbul internet adresinden yapılmaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin taşıması gereken şartlar şunlardır;

- Adayın T.C vatandaşı olması,

- Adayın ön lisans ya da lisans eğitimi alması,

- Eğitim görülen okulun İstanbul'da olması,

- Devlet üniversitesi ya da yüzde 100 burs ile vakıf üniversitesinde eğitim alması,

- Adayın aile fertlerinin İstanbul dışında yaşıyor olması.

Yukarıda yazılı olan şartları taşıyan tüm yükseköğrenim öğrencileri yurt başvurusunda bulunmaya hak kazanıyor.

İBB yurt ücretleri ne kadar?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan yurtların yeni eğitim ve öğretim dönemindeki aylık ücretleri 950 TL'dir. Yurtlarda barınma ile beraber sabahları kahvaltı ve akşamları yemek hizmeti de verilmektedir.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Çocuğu okula yeni başlayacak ebeveynlere önemli uyarılar
Çocuğu okula yeni başlayacak ebeveynlere önemli uyarılar
Son Haberler
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon oldu! ING, Akbank, TEB işte banka banka en yüksek promosyonlar
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi verdi! Yerli ve milli otomobil TOGG o tarihte yollarda olacak...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi...
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok...
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük ilgi gören markanın halka arz detayları paylaşıldı!
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük...
Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı Ocak 2023 zammında! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar ve detaylar
Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı...
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz...
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL yatacak! Başvuru yapana karşılıksız para hemen hesaba ödenecek!
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL...
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde...
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi en yüksek prensiptir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir...
Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300 TL ödeme için başvurular E-devlet üzerinden yapılacak! Tam 140 bin aile faydalanacak
Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300...
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında bulursanız hemen alın! İşte İslam Memiş'den yeni altın yorumu
İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında...
Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu
Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu
Ziraat Bankası kartı olanlara müjde! Banka ek ödeme için tarihi duyurdu, 30 Eylül’e kadar hesaplara geçecek
Ziraat Bankası kartı olanlara müjde! Banka ek ödeme için tarihi duyurdu,...