Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerinin heyecanla bekledi yurt başvuru sonuçlarına dair son dakika
açıklaması yaptı. Başkan İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Yükseköğretim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu. İhtiyaç tespitini özenle yaptık, bütün misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
İBB yurt yerleştirme sonuçları nereden sorgulanıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuru sonucunu öğrenmek isteyen öğrencilerin "yurtsonuc.ibb.gov.tr" adresine girerek işlemlerini yapmaları gerekiyor.
İBB yurtları kaç tane?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi il genelinde 6 kız, 4 erkek yurdu olacak şekilde toplam on yurt ile üniversite eğitimi alan öğrencilere barınma imkanı sunuyor. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede yer alan şartları taşıyan tüm üniversite öğrencileri başvuru yaparak, belli bir ücret karşılığında yurtlarda kalmaya hak kazanıyor.
İBB yurt başvuru şartları nelerdir?
Yurt başvuru işlemleri https://yurt.ibb.istanbul internet adresinden yapılmaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin taşıması gereken şartlar şunlardır; - Adayın T.C vatandaşı olması, - Adayın ön lisans ya da lisans eğitimi alması, - Eğitim görülen okulun İstanbul'da olması, - Devlet üniversitesi ya da yüzde 100 burs ile vakıf üniversitesinde eğitim alması, - Adayın aile fertlerinin İstanbul dışında yaşıyor olması. Yukarıda yazılı olan şartları taşıyan tüm yükseköğrenim öğrencileri yurt başvurusunda bulunmaya hak kazanıyor.
İBB yurt ücretleri ne kadar?
İBB tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan yurtların yeni eğitim ve öğretim dönemindeki aylık ücretleri 950 TL'dir. Yurtlarda barınma ile beraber sabahları kahvaltı ve akşamları yemek hizmeti de verilmektedir.