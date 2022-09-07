SİYASET
07 Eylül 2022 - 17:11

Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık olarak 2 yıl önce konuk olduğu bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Safinaz Öcal isimli yaşlı teyzeye ziyaret sözü vermişti. Ekrem İmamoğlu Safinaz teyzeye verdiği sözü bugün tuttu. İşte Ekrem İmamoğlu’nun Safinaz teyzeyi ziyareti…

SİYASET
07 Eylül 2022 - 17:11
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Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık olarak 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde yaşayan Safinaz Öcal'ı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, ailesiyle beraber yaptığı ziyarette, annesini ziyaret ettiği zaman Safinaz teyzeyi de ziyaret edeceğini, dün annesini ziyarette bulunduğunu bugünde 2 yıl önce kendisini ziyaret edeceğini söylediği Safinaz teyzeyi ziyaret etti. Bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade eden Safinaz Öcal, Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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