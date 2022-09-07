Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık olarak 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde yaşayan Safinaz Öcal'ı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, ailesiyle beraber yaptığı ziyarette, annesini ziyaret ettiği zaman Safinaz teyzeyi de ziyaret edeceğini, dün annesini ziyarette bulunduğunu bugünde 2 yıl önce kendisini ziyaret edeceğini söylediği Safinaz teyzeyi ziyaret etti. Bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade eden Safinaz Öcal, Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.