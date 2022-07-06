Ekrem İmamoğlu, Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hayalim var diyerek açıkladı!













"2050 yılında İstanbul, farklı kesimleri ortak hedefler doğrultusunda bir ataya getirecek"

Ekrem İmamoğlu, 2050 yılında hayalindeki İstanbul'unu tarif etti!

Florya'da bulunan İstanbul Vizyon 2050 Tanıtım ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü'ne katılan ve burada bir açılış programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı bir konuşmasında bir hayalinden bahsetti ve bu kapsamda 2050 İstanbul'unu anlattı. İmamoplu'nun konuşmasında kullanığı ifadeler açılışta büyük alkış aldı. Vizyon 2050 Planı, Geleceğin İstanbul'u başlığı ile hazırlanan sunumu anlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu projenin aslında binlerce insanın fikir katkılarıyla emekleriyle verilere dayalı olarak yapılan analizler doğrultusunda oluştuğunu söyleyerek 'Başka bir İstanbul hayalimiz var' ifadeleriyle çıktıkları bu yolda her adımda İstanbul’u düşündüklerini ve İstanbul'un ruhunu yeniden yaşatmaya yönelik hazırlanan çok değerli bir rehber olduğundan bahsetti.İPA ve bünyesinde yer alan 2050 Ofisi ile birlikte İstanbul İstatistik Ofisinin ve Kamusal Tasarım Ofisinin de bir arada olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda Sosyal Politikalar Ofisi ile İPA Enstitünün de destek verdiğini ve bu birleşimin kentte yaşayan tüm farklı kesimleri ortak hedefte birleştirdiği bir ekosistem olduğunu anlattı. İstanbul'un merkezinden çeperlerine kadar İPA'nın çalışma sahası olduğunu aktaran İmamoğlu, bundan sonraki süreçte İstanbul’da kim göreve gelirse gelsin 'Ben yaptım oldu' ifadesini kullanamayacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu, konuşmasının devamında yerel yönetimler ile hükümetin iş birliğinin daha verimli ve çözüme odaklı olarak bir yerlere taşıyacak çok kapsamlı bir yerel yönetim reformu hazırlandığını ve bu projenin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.2050 yılında İstanbul'un, tüm çeşitliliği ile birlikte hem canlı hemde özgür olacağından bu kapsamda herkesin iyi yaşadığı bir dünya kenti durumuna geleceğinden bahseden İBB BAşkanı Ekrem İmamoğlu, bu amaçla hazırladıkları vizyon projesinin de çatısının bu kalıplarda olduğunu söyledi. 2050 yılında 20 milyon İstanbulluyla birlikte üreten, birbirlerinden öğrenen, çok yaratıcı ve bir o kadar da yenilikçi insanların merkezi olacağını aktaran İmamoğlu, dünya genelinde tüm insanları kendisine çeken onlara ilham kaynağı olan İstanbul'un aslında insanların içinde olmaktan heyecan duyduğu ve zenginleştiği bir kent olduğunu aktardı. İmamoğlu, konuşmasının devamında İstanbul'u el ele vererek daha adil, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent şekline getirme konusuna yürekten inandığını ifade ederek, hazırlanan Vizyon 2050 Belgesi ile İstanbul'dan Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyaya seslenebilen adil, eşit ve özgür bir yaşamın nasıl mümkün olacağı manifestosu olarak göstereceklerini söyledi. İmamoğlu, çıktıkları bu yolculukta, Cumhuriyetin, demokrasinin ve kalkınma projeleriyle İstanbul'u ikinci yüzyıla taşırlarken Vizyon 2050'nin aynı zamanda kentin rolünü tanımlayan güçlü bir yol haritası olduğundan bahsetti. İmamoğlu konuşmasının sonunda bu projenin bugünden itibaren 16 milyon İstanbullunun geleceğine dair umut olduğu ifadelerini kullandı.