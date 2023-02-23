Ekşi Sözlük kapatılma nedeni erişim engeli detayları ortaya çıktı!







EKŞİ SÖZLÜK'TEN KAMUOYU AÇIKLAMASI







BTK'DAN AÇIKLAMA

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPATILDI?

Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Daire Başkanlığı'nın (BTK) 21 Şubat 2023 tarihli kararı ile engellenmiştir. Kullanıcının siteye giriş yapamamasına rağmen BTK'nın sorgulama sayfasında "eksisozluk.com'a erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Daire Başkanlığı'nın 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararına tabidir." ifadeleri yer aldı.Ekşi Sözlük'ün erişime engellenmesinin hemen ardında Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ancak detaylar hakkında bir bilgimiz yok ve yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz ve alır almaz paylaşacağız. " Açıklamanın ardından sosyal medyada karara tepkiler arttı.Bir BTK yetkilisinin verdiği bilgiye göre site 5651 sayıya tabi İnternet Kanunu'nda yer alan 8/A maddesinde belirtilen nedenlerle Ekşi Sözlük sitesinin erişime kapatılmıştır. Independent'tan Gülseven Özkan'a göre; 2015 yılında 6639 sayılı Kanun ile 5651 sayılı Kanuna İnternetim üzerinden yapılan yayınları düzenleyen ve bu yayınlar vasıtasıyla suçla mücadeleyi düzenleyen bir hüküm eklenmiştir.2015 tarihli kanuna eklenen "İçeriğin Silinmesi ve/veya Gecikmeler Halinde Erişimin Engellenmesi" başlıklı ilgili fıkrasında (8/A) şu ifadelere yer verilmiştir: "Cumhurbaşkanı veya millî güvenlik ve kamu düzeni, suçun önlenmesi veya yaşam hakkı ile insan can ve mal güvenliği korunması, millî güvenliğin korunması gibi bir veya birden fazla sebeple hâkimin gecikmesinde sakınca bulunması halinde. ve kamu düzeni, suçun önlenmesi veya genel olarak sağlığın korunması. Cumhurbaşkanı, genel sağlığın korunmasına ilişkin bakanlıkların talebi üzerine internet ortamında yayıma ilişkin içeriğin kaldırılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir." Ayrıca yasa, "intihar, çocuk tacizi, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, sağlığa zararlı madde tedariki, pornografi" gibi suç oluşturduğundan şüphelenmek için yeterli gerekçeye sahip yayınlara erişim yasağını da içeriyor.