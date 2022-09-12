YAŞAM
12 Eylül 2022 - 21:52

Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu

Emekli olabilmek için can atan binlerce vatandaşın yanı sıra, eksik primi olanlar da emeklilik için araştırmalar yapmaya hız kesmeden devam ediyorlar. Sigorta primi eksik olanların da borçlanarak emekli olma imkanı devlet tarafından veriliyor. Bununla birlikte çeşitli sebeplerden dolayı prim gününü doldurmayanlar için devlet tarafından belirlenen formül açıklandı. Peki, prim günü dolmadan emekli olunabilir mi? Prim günü eksik olan emekli olabilir mi? İşte prim günü eksik olup da emekli olmak isteyenlere yönelik detaylar haberimizde…

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 21:52
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Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu


Emekli olabilmek için gün sayan milyonları aşkın kişinin yanı sıra eksik primleri olanların da emeklilik için yaptıkları araştırmalara her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Primi eksik olan vatandaşlar için de borçlanarak emekli olma fırsatı bulunuyor. Bazı nedenlerden dolayı primlerini dolduramayanlar için belirlenen formül açıklandı. Eğer bu saatten sonra da çalışma imkanı olmayan kişi ve kişiler için bu primlerin toplu bir şekilde ödenmesi durumunda emekli olabilme imkanı bulunuyor. İşte prim borcu olup da emekli olamayanlar için belirlenen formül:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesinde borçlanılabilecek süreler belirtiliyor: a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,



b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, c) 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı.

SGK

Askerlik Sigortadan Önce Yapıldıysa

Askerlik borçlanmasına yönelik bir istisna bulunuyor. Askerlik eğer sigorta girişinden önce yapıldıysa ve borçlu kalınan süre kadar işe giriş tarihleri geriye çekilebiliyor. Bundan dolayı emeklilik yaşında 1 yıllık gibi bir süre kadar düşüş yaşanıyor. Bundan dolayı bazı sigortalı çalışanlar bir ay kadar askerlik süresi için  borçlanılırsa bir yıl önce emekli olarak 12 tane fazladan maaş alabiliyor.

SGK

Borçlanma Talebi Sayısı Artıyor

Belirlenen yasada belirtilen bu borçlanma yöntemlerinin yanı sıra prim kazanma hakkı olmuyor. Fakat bazı kesimlerden borçlanma hakkına yönelik talepler de oluyor. Staj sigortası ile iş hayatına atılanlar bu süreleri borçlu olarak uzun vadeli sigorta kollarından saydırarak başlangıç tarihlerini de geriye çekmek istiyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda vergi mükellefi olmalarına rağmen Bağ-Kur kaydı olmayan sigortalı çalışanların geçmiş günlerini borçlu olarak tescil etmeleri de bunun ardından geliyor. Bunun yanı sıra sigortadan önce doğum yapan anneler de bu çocukları için borçlanabilme ve prim kazanma haklarını talep ediyorlar.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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