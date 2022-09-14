YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:53

Elazığ'da 11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor

Elazığ'da polidaktili genetik hastalığına sahip olan ve 11 parmağı bulunan Bilal Dağ, göze çarpıyor. Bir kızında da doğuştan 11 parmak olduğunu aktaran Dağ, oğlunun ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldiğini söyledi.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:53
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Elazığ’da 11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor


Elazığ'da yük taşımacılığı işi ile uğraşan 46 yaşındaki Bilal Dal, altı parmaklılık şeklinde de bilinen polidaktili genetik hastalığı nedeniyle doğuştan 11 parmaklı olarak dünyaya geldi. Ameliyat olmayı düşünmeyen Dal'ın dünyaya gelen 2 çocuğunda da aynı genetik sorunlar yaşandı. Bir kızının da doğuştan 11 parmağı olurken, oğlu ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldi. Kendisi bu zamana kadar doktora başvurmazken oğlu ise ameliyat oldu. Babasında da 13 parmak olduğunu aktaran Dağ, daha önceden rahatsız olmadığını ama son zamanlarında ellerinde uyuşma yaşadığını izah etti.



Rahmetli babasının da 13 parmaklı olduğunu önemini vurgulayan Dal, "Bu rahatsızlık doğuştan var. Rahmetli babamın da 13 parmağı vardı. Kızımın da 11 parmağı var. Oğlumda 13 taneydi. Ameliyatla aldırdık ancak yarım kaldı. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şimdiye kadar da zorlamıyordu. Ama daha sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı. Çalışmama karşı koyuyor "dedi.

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Haber Editörü
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