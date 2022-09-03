Elazığ'da 5 Ayrı Yerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı













Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 ayrı yerden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli M.K.'yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli zanlının 10'u hırsızlık olmak suretiyle toplamda 14 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye yollandı.