GÜNDEM
04 Nisan 2022 - 22:13
Güncelleme: 04 Nisan 2022 - 22:13

Elazığ'da cinnet geçiren kişi kayınvalide ve baldızını öldürdü

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı cinnet olayı Elazığ'da yaşandı.

GÜNDEM
04 Nisan 2022 - 22:13
Güncelleme: 04 Nisan 2022 - 22:13
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Elazığ'da cinnet geçiren kişi kayınvalide ve baldızını öldürdü
2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı cinnet olayı Elazığ'da yaşandı.




Gelen bilgilere göre,  Elazığ'da yaşayan F.A. isimli kişi iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren F.A. belinden çıkardığı tabanca kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




2 kadının cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli F.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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