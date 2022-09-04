Elazığ’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Mollakendi yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 LH 773 plakasına sahip kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralanırken biri araç içerisinde sıkıştı. haber verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Araçta sıkışan bir yaralı ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastaneler kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay mahalinde kazayla ilgili inceleme yaptı.