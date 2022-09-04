Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın odunluğunda belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipleri binayı sarmak üzere olan alevleri, kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 23:01
Elazığ'da korkutan odunluk yangını
Elazığ'da bir binanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 23:01
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