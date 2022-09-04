Elazığ’da korkutan odunluk yangını

Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın odunluğunda belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipleri binayı sarmak üzere olan alevleri, kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü.