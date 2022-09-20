Olay Karakoçan ilçesinde gerçekleşti. Kulubaba Mahallesi'nde yer alan otluk alanda belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin itfaiye ekipleri yollandı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:28
Elazığ'da korkutan yangın: 10 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangın nedeni ile 10 dönümlük alan zarar görürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:28
Olay Karakoçan ilçesinde gerçekleşti. Kulubaba Mahallesi'nde yer alan otluk alanda belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin itfaiye ekipleri yollandı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
EDİTOR
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