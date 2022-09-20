Elazığ’da korkutan yangın: 10 dönüm alan zarar gördü

Olay Karakoçan ilçesinde gerçekleşti. Kulubaba Mahallesi'nde yer alan otluk alanda belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin itfaiye ekipleri yollandı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.